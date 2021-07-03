Юльманн: сборной Дании все равно, с кем играть в полуфинале Евро-2020
Сборной Дании все равно, кто станет ее соперником по полуфиналу чемпионата Европы, сказал главный тренер команды Каспер Юльманн.
Сборной Дании все равно, кто станет ее соперником по полуфиналу чемпионата Европы, сказал главный тренер команды Каспер Юльманн.
В субботу сборная Дании в четвертьфинале ЕВРО обыграла команду Чехии со счетом 2:1. Соперником датчан по полуфиналу станет победитель пары Англия — Украина.
«Я очень счастлив и очень горжусь командой. Это здорово, как команда работает и как она отдает все силы на поле. Я также очень рад за людей в Дании, которые так рады тому, что мы делаем, и это здорово, — сказал Юльманн журналистам. — После перерыва мы были очень пассивны, не знаю, как так получилось. Возможно, свою роль сыграла усталость. Ноги, возможно, сыграли свою роль. Мы устали, ребята отдали всех себя, это был прекрасный спектакль. Кого бы выбрал нам в соперники? Нам все равно».