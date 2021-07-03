Юльманн: сборной Дании все равно, с кем играть в полуфинале Евро-2020

«Я очень счастлив и очень горжусь командой. Это здорово, как команда работает и как она отдает все силы на поле. Я также очень рад за людей в Дании, которые так рады тому, что мы делаем, и это здорово, — сказал Юльманн журналистам. — После перерыва мы были очень пассивны, не знаю, как так получилось. Возможно, свою роль сыграла усталость. Ноги, возможно, сыграли свою роль. Мы устали, ребята отдали всех себя, это был прекрасный спектакль. Кого бы выбрал нам в соперники? Нам все равно».