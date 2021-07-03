Юльманн: сборной Дании все равно, с кем играть в полуфинале Евро-2020

Чемпионат Европы по футболу 2020

11 июня - 11 июля 2021

0д0ч0м
Группа A
тв
11.06ЗавершенТурция0Италия3
Группа A
тв
12.06ЗавершенУэльс1Швейцария1
Группа B
тв
12.06ЗавершенДания0Финляндия1
Группа B
тв
12.06ЗавершенБельгия3Россия0
Группа D
тв
13.06ЗавершенАнглия1Хорватия0
Группа C
тв
13.06ЗавершенАвстрия3Сев. Македония1
Группа C
тв
13.06ЗавершенНидерланды3Украина2
Группа D
тв
14.06ЗавершенШотландия0Чехия2
Группа E
тв
14.06ЗавершенПольша1Словакия2
Группа E
тв
14.06ЗавершенИспания0Швеция0
Группа F
тв
15.06ЗавершенВенгрия0Португалия3
Группа F
тв
15.06ЗавершенФранция1Германия0
Группа B
тв
16.06ЗавершенФинляндия0Россия1
Группа A
тв
16.06ЗавершенТурция0Уэльс2
Группа A
тв
16.06ЗавершенИталия3Швейцария0
Группа C
тв
17.06ЗавершенУкраина2Сев. Македония1
Группа B
тв
17.06ЗавершенДания1Бельгия2
Группа C
тв
17.06ЗавершенНидерланды2Австрия0
Группа E
тв
18.06ЗавершенШвеция1Словакия0
Группа D
тв
18.06ЗавершенХорватия1Чехия1
Группа D
тв
18.06ЗавершенАнглия0Шотландия0
Группа F
тв
19.06ЗавершенВенгрия1Франция1
Группа F
тв
19.06ЗавершенПортугалия2Германия4
Группа E
тв
19.06ЗавершенИспания1Польша1
Группа A
тв
20.06ЗавершенШвейцария3Турция1
Группа A
тв
20.06ЗавершенИталия1Уэльс0
Группа C
тв
21.06ЗавершенУкраина0Австрия1
Группа C
тв
21.06ЗавершенСев. Македония0Нидерланды3
Группа B
тв
21.06ЗавершенФинляндия0Бельгия2
Группа B
тв
21.06ЗавершенРоссия1Дания4
Группа D
тв
22.06ЗавершенЧехия0Англия1
Группа D
тв
22.06ЗавершенХорватия3Шотландия1
Группа E
тв
23.06ЗавершенСловакия0Испания5
Группа E
тв
23.06ЗавершенШвеция3Польша2
Группа F
тв
23.06ЗавершенГермания2Венгрия2
Группа F
тв
23.06ЗавершенПортугалия2Франция2
1/8 финала
тв
26.06ЗавершенУэльс0Дания4
1/8 финала
тв
26.06ЗавершенДоп. времяИталия2Австрия1
1/8 финала
тв
27.06ЗавершенНидерланды0Чехия2
1/8 финала
тв
27.06ЗавершенБельгия1Португалия0
1/8 финала
тв
28.06ЗавершенДоп. времяХорватия3Испания5
1/8 финала
тв
28.06ЗавершенПенальтиФранция3 (4)Швейцария3 (5)
1/8 финала
тв
29.06ЗавершенАнглия2Германия0
1/8 финала
тв
29.06ЗавершенДоп. времяШвеция1Украина2
1/4 финала
тв
2.07ЗавершенПенальтиШвейцария1 (1)Испания1 (3)
1/4 финала
тв
2.07ЗавершенБельгия1Италия2
1/4 финала
тв
19:00ЗавершенЧехия1Дания2
1/4 финала
тв
22:00ЗавершенУкраина0Англия4
1/2 финала
6.07Не началсяИталияИспания
1/2 финала
7.07Не началсяW48Дания
Финал
11.07Не началсяW49W50
Таблицы
Все таблицы
Группа B
1
Бельгия
39
2
Дания
33
3
Финляндия
33
4
Россия
33
Группа A
1
Италия
39
2
Уэльс
34
3
Швейцария
34
4
Турция
30
Группа C
1
Нидерланды
39
2
Австрия
36
3
Украина
33
4
Сев. Македония
30
Группа D
1
Англия
37
2
Хорватия
34
3
Чехия
34
4
Шотландия
31
Группа E
1
Швеция
37
2
Испания
35
3
Словакия
33
4
Польша
31
Группа F
1
Франция
35
2
Германия
34
3
Португалия
34
4
Венгрия
32
23:18 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Юльманн: сборной Дании все равно, с кем играть в полуфинале Евро-2020

Сборной Дании все равно, кто станет ее соперником по полуфиналу чемпионата Европы, сказал главный тренер команды Каспер Юльманн.

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25
фотографий
25
фотографий
25
фотографий

В субботу сборная Дании в четвертьфинале ЕВРО обыграла команду Чехии со счетом 2:1. Соперником датчан по полуфиналу станет победитель пары Англия — Украина.

«Я очень счастлив и очень горжусь командой. Это здорово, как команда работает и как она отдает все силы на поле. Я также очень рад за людей в Дании, которые так рады тому, что мы делаем, и это здорово, — сказал Юльманн журналистам. — После перерыва мы были очень пассивны, не знаю, как так получилось. Возможно, свою роль сыграла усталость. Ноги, возможно, сыграли свою роль. Мы устали, ребята отдали всех себя, это был прекрасный спектакль. Кого бы выбрал нам в соперники? Нам все равно».

Чехия
1:2
Первый тайм: 0:2
Дания
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Вся история чемпионатов
История чемпионатов Европы
1968
Италия
1
Италия
Италия
2
Югославия
Югославия
3
Англия
Англия
1980
Италия
1
ФРГ
ФРГ
2
Бельгия
Бельгия
3
Чехословакия
Чехословакия
2008
Австрия/Швейцария
1
Испания
Испания
2
Германия
Германия
3
Турция
Турция
3
Россия
Россия
2016
Франция
1
Португалия
Португалия
2
Франция
Франция
3
Германия
Германия
3
Уэльс
Уэльс
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