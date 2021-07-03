УЕФА начал расследование после конфискации радужного флага у датского фаната в Баку
УЕФА проводит расследование после конфискации стюардами радужного флага у болельщика сборной Дании перед матчем ¼ финала Евро с Чехией (2:1).
УЕФА проводит расследование после конфискации стюардами радужного флага у болельщика сборной Дании перед матчем ¼ финала Евро с Чехией (2:1).
«УЕФА никогда не давал стюардам в Баку и на любых других стадионах инструкции конфисковать радужные флаги. Сейчас мы расследуем инцидент, и, конечно же, свяжемся с делегатом УЕФА, сотрудниками службы безопасности и местными властями, чтобы прояснить ситуацию.
Радужный флаг — это символ, олицетворяющий основные ценности УЕФА, продвигающий всё, во что мы верим — более справедливое и эгалитарное общество, терпимое ко всем. УЕФА позаботился о том, чтобы флаг был возвращён болельщику», — цитирует заявление УЕФА The Athletic.
Служба безопасности стадиона в Баку конфисковала радужный флаг у двух датских болельщиков перед матчем ¼ финала Евро-2020 с Чехией.