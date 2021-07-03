Англия разгромила Украину и сыграет с Данией в полуфинале Евро-2020

Через несколько минут Кейн оформил дубль. Форвард первым футболистом в истории сборной Англии, которому удалось забить два гола в матче плей-офф на турнире. Кроме того, Кейн забил 9-й мяч на крупных турнирах и вместе с Аланом Ширером делит 2-е место в истории английской команды по этому показателю. На первой строчке находится Гари Линекер, у которого 10 голов.