Англия разгромила Украину и сыграет с Данией в полуфинале Евро-2020
Сборная Англии крупно победила Украину в четвертьфинале чемпионата Европы.
Сборная Англии крупно победила Украину в четвертьфинале чемпионата Европы.
В начале первого тайма Харри Кейн вывел свою команду вперед, пробив в ближний угол ворот украинцев.
После перерыва Харри Магуайр удвоил преимущество англичан после навеса Люка Шоу.
Через несколько минут Кейн оформил дубль. Форвард первым футболистом в истории сборной Англии, которому удалось забить два гола в матче
На 63-й минуте вышедший на замену Джордан Хендерсон забил четвертый мяч в ворота украинцев. Этот гол стал для хавбека дебютным в составе сборной Англии. Футболист отличился впервые за 62 матча.
В полуфинале чемпионата Европы команда Гарета Саутгейта сыграет с Данией, которая ранее победила Чехию (2:1).
Эта встреча пройдет 7 июля в Лондоне.