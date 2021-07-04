Президент Украины Зеленский обратился к сборной после разгрома от Англии на Евро-2020

«Ребята, вы доказали, что умеете драться наравне с лучшими, что есть стальной характер, умеете вдохновлять и объединять вокруг себя всю страну. Спасибо за этот чемпионат и уверен, что дальше — только лучше! Обнимаю каждого из вас от всех украинцев. Слава Украине!» — написал Зеленский на своей странице в «Твиттере».