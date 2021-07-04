Сборная Англии впервые в истории провела семь сухих матчей подряд

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Англичане впервые в истории провели семь сухих матчей подряд, они не пропускают уже 662 минуты, как сообщает OptaIvan.

Помимо матча со сборной Украины, англичане сыграли на ноль со сборными Германии (2:0), Чехии (1:0), Шотландии (0:0), Хорватии (1:0), Румынии (1:0) и Австрии (1:0). Последний матч, в котором сборная Англии пропустила — встреча с Польшей (2:1) в отборочном турнире чемпионата мира по футболу — 2022.