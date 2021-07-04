Англия закатала Украину в римский газон. Команде Шевченко отгрузили четыре мяча
Это было больно, но справедливо.
Это было больно, но справедливо.
Гарет Саутгейт может теперь смело советовать всем своим критикам смотреть на табло. Под его руководством сборная Англии добралась до полуфинала на втором крупном турнире подряд. После ЧМ-2018 это случилось и на Евро-2020. Знаете, когда такое было в последний раз? Более чем 50 лет назад — после победы на ЧМ-1966 сборная «трех львов» стала третьей на ЧЕ-1968. А в полуфинале Евро англичане до нынешнего турнира были 25 лет назад — в 1996-м.
В 2000-х у Англии была команда, по сумме таланта игроков точно не уступавшая нынешней, а, на мой взгляд, превосходившая. Гари Невилл, Фердинанд, Терри, Кэмпбелл, Эшли Коул, Бекхэм, Джеррард, Лэмпард, Макманаман, Руни, Оуэн… Ну, вы помните. Но даже до полуфинала большого турнира эти ребята так и не добрались. Хотя тренировали их
Кстати, и при Эриксене, и при Капелло это золотое английское поколение на больших турнирах играло в довольно тоскливый и перестраховочный футбол, смотреть за которым можно было только в том случае, если ты болельщик сборной Англии. То есть происходило все примерно то же самое, что и сейчас. Только концепция Саутгейта дала результат. Пока — промежуточный. Но это уже больше, чем было все последние 20 лет до него.
В конце концов, Саутгейт, в отличие, например, от полевого командира Станислава Черчесова, получил всех футболистов в свое распоряжение меньше чем за две недели до первого матча. 29 мая «Челси» и «Манчестер Сити» с десятком сборников в составе рубились в финале Лиги чемпионов, а уже 13 июня Англия играла с Хорватией. Дошло ведь до того, что в товарищеских матчах перед Евро выходили футболисты, не попавшие в окончательную заявку — тем, кто попал, банально нужен был отдых.
Хотя сейчас, когда Англия отгрузила Украине четыре, даже
Украину же, кажется, накрыло похмелье после матча со Швецией в ⅛ финала. Все силы и эмоции остались там, в Глазго. Все примерно как у России в полуфинале с Испанией на Евро-2008. Хотя есть и другое сравнение — ЧМ-2006, где Украина в ⅛ финала обыграла в серии пенальти Швейцарию, а затем была раздавлена Италией (0:3). Единственное, что запомнилось — это красивый жест Андрея Шевченко, который в концовке хотел выпустить на поле резервистов: Довбика, Судакова и Тымчика. Но не успел — остановок до финального свистка и не было. Но вряд ли они сильно расстроились, как и вся Украина — выход в четвертьфинал там будут вспоминать еще долго.