Кейн прокомментировал победу англичан над сборной Украины на ЕВРО-2020

Англичане в субботу в Риме разгромили украинцев со счетом 4:0. Кейн стал автором дубля.
«Мы в этом матче были фаворитами, это давило на нас, от нас ждали результата, и очень здорово, что мы сумели сыграть так, как сыграли. Забили четыре, не пропустили — вечер сложился идеально, — цитирует Кейна сайт УЕФА. — Главное — вовремя выйти на пик формы. Потрясающий вечер, мы все больше разгоняемся от игры к игре».
«Мы хотели лучше использовать свои стандарты, до сих пор мы на этом турнире со стандартов не забивали, а сегодня забили дважды: я и Джордан Хендерсон, — сказал защитник Харри Магуайр. — Люк Шоу отлично подавал, а я хорошо попал и сразу понял, что это гол. Забивать очень приятно, но все-таки главное, что мы выиграли».