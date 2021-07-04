Кейн прокомментировал победу англичан над сборной Украины на ЕВРО-2020

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Англичане в субботу в Риме разгромили украинцев со счетом 4:0. Кейн стал автором дубля.

«Мы в этом матче были фаворитами, это давило на нас, от нас ждали результата, и очень здорово, что мы сумели сыграть так, как сыграли. Забили четыре, не пропустили — вечер сложился идеально, — цитирует Кейна сайт УЕФА. — Главное — вовремя выйти на пик формы. Потрясающий вечер, мы все больше разгоняемся от игры к игре».