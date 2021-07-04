Ярмоленко об Украине на Евро: Выступили хорошо. Задержались дольше Португалии, Германии

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— Считаю, что Англия заслуженно выиграла сегодня. Я их поздравляю и желаю удачи. Наверное нас надломил этот быстрый мяч, потому что у нас была стратегия и тактика на эту игру. Но когда ты пропускаешь быстрый мяч на 3-й минуте (Кейн забил на 4-й — прим.), сразу все ломается — приходится перестраиваться.

— Кажется, первый пропущенный гол нас не сломал.

— Послушайте, нас ничего не сломает. Мы отличная команда с хорошим коллективом. Мы знаем, как и за счет чего мы можем играть. Несмотря на то, что мы проиграли 0:4 сегодня, я горжусь пребыванием в этом коллективе. Считаю, для нашей сборной проход в такую стадию — огромное достижение. Поздравляю наших болельщиков с таким результатом.

— Подведите итоги Евро.