Андрей Шевченко подвел итоги разгромного поражения от Англии на Евро-2020

«Эпизоды сыграли большую роль. Мы не доиграли на втором этаже, у англичан есть в этом преимущество. Ребятам было тяжело. В общем, команда играла в свой футбол, не отказывалась от своих принципов. Мы пытались противостоять, но эта гора оказалась для нас неприступной. Наверное, нам ещё рано замахиваться на такие горы», — сказал Шевченко в послематчевом интервью.