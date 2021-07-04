Это лучший Евро для Англии за 25 лет! Она еще никогда не была в финале
Есть шанс войти в историю.
Есть шанс войти в историю.
Англия — в полуфинале Евро-2020! Сборная разобралась с Украиной (4:0) и 7 июля поборется с Данией на родном «Уэмбли». Команду Гарета Саутгейта жестко критикуют и на родине, и за ее пределами — но с прагматичным стилем Англия дошла до топ-4. Страшно подумать: так далеко сборная не забиралась аж 25 лет.
У Англии тяжелая история выступлений на Евро — до полуфинала-1996 команда ни разу не проходила первый раунд турнира. Да, была бронза-1968, но тогда в финальную часть проходили всего четыре команды — англичане сначала проиграли Югославии, а потом победили СССР в матче за третье место.
Евро-1964, 1972, 1976, 1984 — мимо. В 1980-м, 1988-м и 1992-м Англия проходила квалификацию, но каждый раз вылетала еще на групповом этапе. До домашнего Евро-1996 у англичан скопилось всего две победы на финальных турнирах!
После 1996-го страна погрузилась в мир привычных неоправданных надежд. Очередная трагедия на групповом этапе в 2000-м, вылет в серии пенальти от Португалии в четвертьфинале-2004, проваленный отбор в 2008-м, вылет от Италии в ¼ в 2012-м (тоже по пенальти). Даже новый формат с 24 командами, введенный в 2016-м, не помог Англии — поражение Исландии лишь на стадии 1/8.
За последние 25 лет в полуфиналах Евро сверкали Греция, Уэльс, Чехия, Турция, Россия — но Англия всегда оступалась раньше.
Англия удивительно легко прошла групповой этап: ничья со Швейцарией 1:1, победа над Шотландией 2:0 (тогда случился легендарный гол Гаскойна) и разгром Нидерландов 4:1.
Ширер забивал в каждом матче, против голландцев даже выстрелил дублем. Ширер забил и первый пенальти англичан в серии против Испании. 120 минут четвертьфинала прошли без голов, и в серии 11-метровых Англия выбила четыре из четырех. Хватило, чтобы пройти соперника с двумя неудачными ударами.
А дальше — тот самый матч с Германией. Начиналось все замечательно — Ширер забил пятый мяч на турнире уже на 3-й минуте, но на 16-й счет сравнял Штефан Кунц. 1:1 продержались до серии пенальти. Англичане снова выбили четыре из четырех: Ширер, Платт, Пирс, Гаскойн. Пятый положил Шерингем. Потом бил Гарет Саутгейт. Он не реализовал попытку — единственную из 12 в той серии. 76 тысяч человек на «Уэмбли» ахнули от обидного поражения. Очередной вылет.
«Когда я промахнулся, первая мысль была о товарищах по команде. Это был отличный шанс, чтобы они
Евро-2020 — почти домашний турнир: три матча в группе, 1/8 с Германией — все на «Уэмбли». С Украиной