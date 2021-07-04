Хавбек Украины Сидорчук: «Никогда по игре не сказал бы, что 0:4 проиграли. Счет не должен быть таким»

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— Не считаю, что результат вполне заслуженный. Быстрый гол был. Мы знали, что они будут действовать активно первые 25−30 минут. Потом у нас найдется момент, чтобы выровнять игру. Так оно и случилось. Игра получилась достаточно равной, но с нами злую шутку сыграла травма Кривцова. Был один план на игру, при стандартах Кривцов нам большой помощник. Когда его поменяли из-за травмы, просели именно в этом.

— Команда перестроилась в два защитника.

— Только из-за травмы Кривцова.

— Насколько потеря одного игрока может повлиять на игру всей команды в таком матче?

— Как видим, это с нами сыграло злую шутку. Три гола были забиты головой. Это такой наш бич — стандартные положения.

— Англия снова показала фантастическую реализацию.

— Это класс футболистов. Нельзя сказать, что они незаслуженно выиграли, но, считаю, счет не должен быть таким.

— Насколько поражение с таким счетом смазывает в целом успешный турнир?

— Очень тяжело, если полностью абстрагироваться от турнира. Тяжело переживать такие поражения. Если касаться самой игры, никогда не сказал бы, что 0:4 проиграли. Мы и контролировали мяч неплохо, и структура игры была, не меняли ее, не нарушали, принципы наши не свалились на длинные передачи.