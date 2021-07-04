Хавбек Украины Сидорчук: «Никогда по игре не сказал бы, что 0:4 проиграли. Счет не должен быть таким»
Хавбек сборной Украины Сергей Сидорчук подвел итоги матча ¼ финала Евро-2020 против Англии (0:4).
Хавбек сборной Украины Сергей Сидорчук подвел итоги матча ¼ финала Евро-2020 против Англии (0:4).
— Не считаю, что результат вполне заслуженный. Быстрый гол был. Мы знали, что они будут действовать активно первые 25−30 минут. Потом у нас найдется момент, чтобы выровнять игру. Так оно и случилось. Игра получилась достаточно равной, но с нами злую шутку сыграла травма Кривцова. Был один план на игру, при стандартах Кривцов нам большой помощник. Когда его поменяли
— Команда перестроилась в два защитника.
— Только
— Насколько потеря одного игрока может повлиять на игру всей команды в таком матче?
— Как видим, это с нами сыграло злую шутку. Три гола были забиты головой. Это такой наш бич — стандартные положения.
— Англия снова показала фантастическую реализацию.
— Это класс футболистов. Нельзя сказать, что они незаслуженно выиграли, но, считаю, счет не должен быть таким.
— Насколько поражение с таким счетом смазывает в целом успешный турнир?
— Очень тяжело, если полностью абстрагироваться от турнира. Тяжело переживать такие поражения. Если касаться самой игры, никогда не сказал бы, что 0:4 проиграли. Мы и контролировали мяч неплохо, и структура игры была, не меняли ее, не нарушали, принципы наши не свалились на длинные передачи.
Старались действовать как просит тренер. Выводы по турниру, наверное, больше прерогатива тренерского штаба. Они уже будут больше делать выводы. Что касается последнего матча — ощущения не очень, если честно, — передает Tribuna.com слова Сидорчука со ссылкой на эфир «Футбол 1».