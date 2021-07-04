Не радуйтесь разгрому Украины. За такую команду не стыдно

Чемпионат Европы по футболу 2020

11 июня - 11 июля 2021

0д0ч0м
Группа A
тв
11.06ЗавершенТурция0Италия3
Группа A
тв
12.06ЗавершенУэльс1Швейцария1
Группа B
тв
12.06ЗавершенДания0Финляндия1
Группа B
тв
12.06ЗавершенБельгия3Россия0
Группа D
тв
13.06ЗавершенАнглия1Хорватия0
Группа C
тв
13.06ЗавершенАвстрия3Сев. Македония1
Группа C
тв
13.06ЗавершенНидерланды3Украина2
Группа D
тв
14.06ЗавершенШотландия0Чехия2
Группа E
тв
14.06ЗавершенПольша1Словакия2
Группа E
тв
14.06ЗавершенИспания0Швеция0
Группа F
тв
15.06ЗавершенВенгрия0Португалия3
Группа F
тв
15.06ЗавершенФранция1Германия0
Группа B
тв
16.06ЗавершенФинляндия0Россия1
Группа A
тв
16.06ЗавершенТурция0Уэльс2
Группа A
тв
16.06ЗавершенИталия3Швейцария0
Группа C
тв
17.06ЗавершенУкраина2Сев. Македония1
Группа B
тв
17.06ЗавершенДания1Бельгия2
Группа C
тв
17.06ЗавершенНидерланды2Австрия0
Группа E
тв
18.06ЗавершенШвеция1Словакия0
Группа D
тв
18.06ЗавершенХорватия1Чехия1
Группа D
тв
18.06ЗавершенАнглия0Шотландия0
Группа F
тв
19.06ЗавершенВенгрия1Франция1
Группа F
тв
19.06ЗавершенПортугалия2Германия4
Группа E
тв
19.06ЗавершенИспания1Польша1
Группа A
тв
20.06ЗавершенШвейцария3Турция1
Группа A
тв
20.06ЗавершенИталия1Уэльс0
Группа C
тв
21.06ЗавершенУкраина0Австрия1
Группа C
тв
21.06ЗавершенСев. Македония0Нидерланды3
Группа B
тв
21.06ЗавершенФинляндия0Бельгия2
Группа B
тв
21.06ЗавершенРоссия1Дания4
Группа D
тв
22.06ЗавершенЧехия0Англия1
Группа D
тв
22.06ЗавершенХорватия3Шотландия1
Группа E
тв
23.06ЗавершенСловакия0Испания5
Группа E
тв
23.06ЗавершенШвеция3Польша2
Группа F
тв
23.06ЗавершенГермания2Венгрия2
Группа F
тв
23.06ЗавершенПортугалия2Франция2
1/8 финала
тв
26.06ЗавершенУэльс0Дания4
1/8 финала
тв
26.06ЗавершенДоп. времяИталия2Австрия1
1/8 финала
тв
27.06ЗавершенНидерланды0Чехия2
1/8 финала
тв
27.06ЗавершенБельгия1Португалия0
1/8 финала
тв
28.06ЗавершенДоп. времяХорватия3Испания5
1/8 финала
тв
28.06ЗавершенПенальтиФранция3 (4)Швейцария3 (5)
1/8 финала
тв
29.06ЗавершенАнглия2Германия0
1/8 финала
тв
29.06ЗавершенДоп. времяШвеция1Украина2
1/4 финала
тв
2.07ЗавершенПенальтиШвейцария1 (1)Испания1 (3)
1/4 финала
тв
2.07ЗавершенБельгия1Италия2
1/4 финала
тв
3.07ЗавершенЧехия1Дания2
1/4 финала
тв
3.07ЗавершенУкраина0Англия4
1/2 финала
тв
6.07Не началсяИталияИспания
1/2 финала
тв
7.07Не началсяАнглияДания
Финал
тв
11.07Не началсяW49W50
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Бельгия
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Дания
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3
Финляндия
33
4
Россия
33
Группа A
1
Италия
39
2
Уэльс
34
3
Швейцария
34
4
Турция
30
Группа C
1
Нидерланды
39
2
Австрия
36
3
Украина
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4
Сев. Македония
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Группа D
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Англия
37
2
Хорватия
34
3
Чехия
34
4
Шотландия
31
Группа E
1
Швеция
37
2
Испания
35
3
Словакия
33
4
Польша
31
Группа F
1
Франция
35
2
Германия
34
3
Португалия
34
4
Венгрия
32
11:17 (мск), источник: Чемпионат.com

Не радуйтесь разгрому Украины. За такую команду не стыдно

И после поражения 0:4 от англичан есть что вспомнить.

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14
фотографий
14
фотографий
14
фотографий

Украина не стала самой зрелищной сборной Евро: только одна победа в основное время, разгромное поражение (0:4) от англичан в четвертьфинале, блёклые таймы с Австрией и Македонией.

Украинцы прошли шведов с большими потерями: в заявку на Англию не попал Малиновский, Степаненко остался в запасе (видимо, не готовый играть), не хватило глубины из-за потери Беседина. Так что команда не летела, как в конце матча со шведами, а зарывалась в англичан.

Разгром в Риме — по делу и без шансов для атакующих игроков Украины. Не получилось ничего. Даже Кейн забил коленом, на которое присаживался за несколько минут до гола.

Однако сборная Шевченко прошла далеко и сыграла на Евро так много минут, что про них хочется говорить, вспоминая радость и счастливые слова украинцев после побед и выхода в плей-офф.

В 2018-м Украины не было на чемпионате мира. В 2016-м самой яркой новостью про украинцев на Евро была их фанатская разборка с немцами. В общем, близкая географически сборная не сверкала с домашнего для себя Евро-2012, когда Шевченко забил два Швеции, провёл прощальный турнир, а Кашшаи не засчитал гол Девича. Девять лет сборная Украины не вдохновляла на крупных турнирах, а на Евро-2020 сверкнула и запомнилась.

Так что давайте вспоминать вместе:

Украина — команда без «государственного тренера». За Шевченко в чёрном костюме и белой рубашке приятно наблюдать. Он вдохновляет игроков, которые в детстве считали Андрея кумиром.

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Ярмоленко, пошутивший над бутылками колы на пресс-конференции.

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Флеш-интервью игроков и тренера на русском языке.

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Шовковский, помощник Шевченко, который делился новостями сборной у себя в «инстаграме».

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Почти камбэк с Нидерландами.

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Выход из группы с третьего места в самый последний момент.

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Объятия Зинченко с беременной женой после прямого эфира. А также гол Александра шведам: когда вложил в удар злость от предыдущих промахов и чуть не порвал сетку.

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Победный гол Довбика и захлестнувшее украинцев счастье.

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Подзабытые эмоции от боления за соседнюю страну.

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Драма нападающего Беседина, который пропустил год из-за нелепой допинговой дисквалификации, поехал на Евро из-за переноса турнира на год и травмировался на полгода — принеся украинцам численное преимущество против Швеции.

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Просто адекватные споры про футбол, в которые не приходила политика. И лёгкая грусть, что можно заканчивать шутить про состав украинцев: защитника из сборной России (Караваева), юмориста в полузащите (Степаненко) и капитана родом из Ленинграда (Ярмоленко).

Поражение 0:4 от англичан я не считаю позором. Если бы на месте украинцев были Россия или Венгрия, тоже не произносил бы такого громкого слова. Слишком неуважительно и не по делу по отношению к команде, которая старалась и лично мне подарила много приятных вечеров и переживаний.

Нас ничего не сломает, мы отличная команда с отличным коллективом.
Андрей Шевченко
главный тренер сборной Украины

Спасибо отличной команде — это было заметно. И отличному коллективу — так, по крайней мере, показалось.

Евгений Марков

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Украина
0:4
Первый тайм: 0:1
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