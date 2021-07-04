Моуринью никогда не верил в Люка Шоу. Но защитник разрывает Евро — даже повторил рекорд Бекхэма по ассистам
Еще и стал героем в Риме.
Еще и стал героем в Риме.
Сборная Англии убрала Украину 4:0 и вышла в полуфинал. В первом тайме еще оставалась интрига (1:0), но после перерыва Англия быстро забила два. Оба раза ассистировал Люк Шоу. Сначала навесил Магуайра со штрафного. Затем подключился к контратаке и исполнил кросс на Кейна — 3:0 к 50-й минуте.
Только посмотрите, какие у Шоу классные цифры. Это уже третий ассист Люка на турнире — еще один был в матче с Германией (2:0). Шоу повторил лучший результат Англии по голевым на Евро: в 2000-м Дэвид Бекхэм создал три гола, но всего за три матча — Англия не вышла из группы.
А вот как выглядела статистика Люка до матча с Украиной.
Кстати, оба гола с Германией создал тоже Люк — помимо голевой на Стерлинга, он разогнал вторую атаку перехватом на половине поля немцев.
Шоу сыграл на международном турнире за сборную впервые за 2251 день: защитника «Саутгемптона» вызвали на ЧМ-2014, следующего раза пришлось ждать 7 лет. Когда Шоу не попал в старт на первый матч (слева играл правша Триппьер), многие возмутились. Люк провел лучший сезон в «Манчестер Юнайтед» и залетел в сборную сезона по версии PFA — впервые с сезона-2013/14.
У Шоу 72 созданных момента в АПЛ — второй результат среди защитников (у Трента 77, но Люк до мая лидировал) и седьмой в лиге.
Отсутствие Шоу в старте сборной не возмутило только одного человека.
«Кого бы я поставил на левый фланг обороны сборной Англии? Я бы предпочел Чилуэлла, а не Шоу. Даже не раздумывая. Да, Шоу провел хороший сезон, явный прогресс в плане эмоций и профессионализма. Но думаю, что у Чилуэлла есть нечто большее», — говорил перед Евро Жозе Моуринью.
У португальца особая любовь к Шоу.
«Когда я пришел [в 2016-м], то обнаружил мальчишку. Мальчишку, который перенес невероятную травму, поставившую его карьеру под угрозу. Я пытался закалить менталитет игроков, наделить их амбициями и ответственностью. Ему оказалось непросто работать со мной. Должен признать, я выжимаю игроков до капли, и некоторые к этому не готовы. Но у нас были хорошие периоды. Он талантливый игрок, и это одна из причин, почему он играет сейчас именно так, — объяснял Моуринью в эфире talkSPORT между матчами сборной Англии.
Кажется, фраза про талант — максимум комплиментов, которые Шоу получил от Моуринью. В двух полных сезонах при Жозе англичанин сыграл всего по 11 матчей в АПЛ. Тренер критиковал отношение Люка к делу: «Ему сложно попадать в заявку. Я не могу поставить его в один ряд с Эшли Янгом, Маттео Дармианом и Дэйли Блиндом. Не могу сравнить по тому, как он тренируется, фокусируется. Да и по амбициям».
«Люк сказал мне сегодня утром, что он не в состоянии играть, поэтому нам пришлось менять линию защиты. Есть разница между храбрецами, которые хотят играть любой ценой, и теми, для кого небольшая боль может иметь значение».
Когда защитник выдавал отличные матчи (например, вышел на замену против «Эвертона» и помог сравнять счет), Жозе уверял, что это только тренерская заслуга.
«Он должен изменить футбольное мышление. Он был прямо передо мной, и я принимал за него каждое решение. Нам нужны его потрясающие физические и технические умения, но он не может постоянно играть с моим мозгом. Люк должен ускорить этот процесс. 21 год — достаточный возраст для лучшего понимания», — португалец был безжалостен.
Вразумить тренера пытались многие. Например,
После сезона-2017/18 заговорили, что Шоу может вернуться к тому, кто его поддерживал, — Маурисио Почеттино. Но Шоу остался.
«При Моуринью для меня были весьма сложные времена, потому что иногда я не мог поделиться своим мнением, и люди слышали только одну точку зрения. Я в тот момент понимал, что лучше помолчать. Многие в клубе меня поддерживали. Но я знал, что мне нужно сохранять спокойствие и прибавлять. Я через многое прошел, что сделало меня лучше как человека», — говорил Шоу в февральском эфире Match of the Day.
Разницу между тренерами хорошо объяснял Погба: «Оле никогда не противопоставляет себя игрокам. Да, ему иногда приходится оставлять
Магуайр тоже хвалит Сульшера: «Люк обладает всеми необходимыми навыками, но стоит отдать должное тренеру. Босс заставил его поверить в себя, в свой футбол и в то, что Люк может стать одним из лучших левых защитников в мире. Тренер сыграл огромную роль в его прогрессе».
А вот две цитаты самого Шоу.
Февраль: «Всегда приятно, когда есть кому подставить тебе плечо. Я бы солгал, если бы сказал, что это не так. Это придает уверенности, а доверие, оказанное тренером, подтолкнуло меня к прогрессу».
И уже апрельская — Шоу получил награду лучшего игрока «МЮ» в марте: «Я много анализирую свою игру. Думаю, что одна из причин моего прогресса, — это Сульшер. Конечно, я тоже делаю все, чтобы стать лучше: многое изменил в своей игре, поработал над психологией и чувствую себя намного увереннее. Главное — сейчас я получаю удовольствие от футбола».
Перед матчем с Германией Шоу ответил Моуринью: «В чем его проблема? Кажется, меня слишком много в его голове, он слишком много обо мне думает. Никто не скрывает, что отношения у нас не сложились. Я считаю, что он был прекрасным тренером, но, знаете, прошлое — это прошлое. Пришло время двигаться дальше. Я стараюсь делать это, но он, очевидно, не может».
Вежливый укол в ответ на критику — Шоу явно мог пройтись и жестче. За него португальца куснула Daily Mirror: вышла с заголовком «Скучноринью на мне помешался».
Игра с Украиной — еще один изящный ответ: два ассиста на Олимпико. Домашнем стадионе «Ромы». Которую тренирует Жозе Моуринью.