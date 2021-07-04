Моуринью никогда не верил в Люка Шоу. Но защитник разрывает Евро — даже повторил рекорд Бекхэма по ассистам

Сборная Англии убрала Украину 4:0 и вышла в полуфинал. В первом тайме еще оставалась интрига (1:0), но после перерыва Англия быстро забила два. Оба раза ассистировал Люк Шоу. Сначала навесил Магуайра со штрафного. Затем подключился к контратаке и исполнил кросс на Кейна — 3:0 к 50-й минуте.

Только посмотрите, какие у Шоу классные цифры. Это уже третий ассист Люка на турнире — еще один был в матче с Германией (2:0). Шоу повторил лучший результат Англии по голевым на Евро: в 2000-м Дэвид Бекхэм создал три гола, но всего за три матча — Англия не вышла из группы.

А вот как выглядела статистика Люка до матча с Украиной.

Лучший по передачам в штрафную — 18;

Лучший по созданным моментам — 5;

Лучший по созданным моментам с игры — 4;

Лучший по ожидаемым ассистам [хА] — 1.08.

Кстати, оба гола с Германией создал тоже Люк — помимо голевой на Стерлинга, он разогнал вторую атаку перехватом на половине поля немцев.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CQ4aM3sBnDp/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="13" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CQ4aM3sBnDp/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CQ4aM3sBnDp/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">A post shared by England football team (@england)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Шоу сыграл на международном турнире за сборную впервые за 2251 день: защитника «Саутгемптона» вызвали на ЧМ-2014, следующего раза пришлось ждать 7 лет. Когда Шоу не попал в старт на первый матч (слева играл правша Триппьер), многие возмутились. Люк провел лучший сезон в «Манчестер Юнайтед» и залетел в сборную сезона по версии PFA — впервые с сезона-2013/14.

У Шоу 72 созданных момента в АПЛ — второй результат среди защитников (у Трента 77, но Люк до мая лидировал) и седьмой в лиге.

Моуринью — главный хейтер Шоу

Отсутствие Шоу в старте сборной не возмутило только одного человека.

«Кого бы я поставил на левый фланг обороны сборной Англии? Я бы предпочел Чилуэлла, а не Шоу. Даже не раздумывая. Да, Шоу провел хороший сезон, явный прогресс в плане эмоций и профессионализма. Но думаю, что у Чилуэлла есть нечто большее», — говорил перед Евро Жозе Моуринью.

У португальца особая любовь к Шоу.

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font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> View this post on Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; 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overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/BpFlNgeFIv9/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">A post shared by Luke Shaw (@lukeshaw23)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

«Когда я пришел [в 2016-м], то обнаружил мальчишку. Мальчишку, который перенес невероятную травму, поставившую его карьеру под угрозу. Я пытался закалить менталитет игроков, наделить их амбициями и ответственностью. Ему оказалось непросто работать со мной. Должен признать, я выжимаю игроков до капли, и некоторые к этому не готовы. Но у нас были хорошие периоды. Он талантливый игрок, и это одна из причин, почему он играет сейчас именно так, — объяснял Моуринью в эфире talkSPORT между матчами сборной Англии.

Кажется, фраза про талант — максимум комплиментов, которые Шоу получил от Моуринью. В двух полных сезонах при Жозе англичанин сыграл всего по 11 матчей в АПЛ. Тренер критиковал отношение Люка к делу: «Ему сложно попадать в заявку. Я не могу поставить его в один ряд с Эшли Янгом, Маттео Дармианом и Дэйли Блиндом. Не могу сравнить по тому, как он тренируется, фокусируется. Да и по амбициям».

А еще Шоу не хотел играть с повреждением — это возмущало тренера.

«Люк сказал мне сегодня утром, что он не в состоянии играть, поэтому нам пришлось менять линию защиты. Есть разница между храбрецами, которые хотят играть любой ценой, и теми, для кого небольшая боль может иметь значение».

Когда защитник выдавал отличные матчи (например, вышел на замену против «Эвертона» и помог сравнять счет), Жозе уверял, что это только тренерская заслуга.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BapaEV0lLuf/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="13" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BapaEV0lLuf/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/BapaEV0lLuf/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">A post shared by Luke Shaw (@lukeshaw23)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

«Он должен изменить футбольное мышление. Он был прямо передо мной, и я принимал за него каждое решение. Нам нужны его потрясающие физические и технические умения, но он не может постоянно играть с моим мозгом. Люк должен ускорить этот процесс. 21 год — достаточный возраст для лучшего понимания», — португалец был безжалостен.

Вразумить тренера пытались многие. Например, экс-защитник «Челси» и чемпионского «Блэкберна» Грэм Ле Со: «Кого-то лучше обнять, кому-то больше подходит противостояние с тренером. Не похоже, что Шоу хорошо реагирует на публичную критику».

После сезона-2017/18 заговорили, что Шоу может вернуться к тому, кто его поддерживал, — Маурисио Почеттино. Но Шоу остался.

«При Моуринью для меня были весьма сложные времена, потому что иногда я не мог поделиться своим мнением, и люди слышали только одну точку зрения. Я в тот момент понимал, что лучше помолчать. Многие в клубе меня поддерживали. Но я знал, что мне нужно сохранять спокойствие и прибавлять. Я через многое прошел, что сделало меня лучше как человека», — говорил Шоу в февральском эфире Match of the Day.

Когда Моуринью уволили, Шоу выдохнул. И расцвел при Сульшере

Разницу между тренерами хорошо объяснял Погба: «Оле никогда не противопоставляет себя игрокам. Да, ему иногда приходится оставлять кого-то вне заявки и не давать игровое время, но он никогда не относится к ним как к пустому месту. В этом вся разница между ним и Моуринью. Люку было трудно при Моуринью, а Оле ему очень сильно помог. Люк доказал, что обладает классом и оправдал доверие тренера».

Магуайр тоже хвалит Сульшера: «Люк обладает всеми необходимыми навыками, но стоит отдать должное тренеру. Босс заставил его поверить в себя, в свой футбол и в то, что Люк может стать одним из лучших левых защитников в мире. Тренер сыграл огромную роль в его прогрессе».

А вот две цитаты самого Шоу.

Февраль: «Всегда приятно, когда есть кому подставить тебе плечо. Я бы солгал, если бы сказал, что это не так. Это придает уверенности, а доверие, оказанное тренером, подтолкнуло меня к прогрессу».

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/luD9u35TyPo" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

И уже апрельская — Шоу получил награду лучшего игрока «МЮ» в марте: «Я много анализирую свою игру. Думаю, что одна из причин моего прогресса, — это Сульшер. Конечно, я тоже делаю все, чтобы стать лучше: многое изменил в своей игре, поработал над психологией и чувствую себя намного увереннее. Главное — сейчас я получаю удовольствие от футбола».

Перед матчем с Германией Шоу ответил Моуринью: «В чем его проблема? Кажется, меня слишком много в его голове, он слишком много обо мне думает. Никто не скрывает, что отношения у нас не сложились. Я считаю, что он был прекрасным тренером, но, знаете, прошлое — это прошлое. Пришло время двигаться дальше. Я стараюсь делать это, но он, очевидно, не может».

Вежливый укол в ответ на критику — Шоу явно мог пройтись и жестче. За него португальца куснула Daily Mirror: вышла с заголовком «Скучноринью на мне помешался».