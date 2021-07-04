Моуринью никогда не верил в Люка Шоу. Но защитник разрывает Евро — даже повторил рекорд Бекхэма по ассистам

Чемпионат Европы по футболу 2020

11 июня - 11 июля 2021

0д0ч0м
Группа A
тв
11.06ЗавершенТурция0Италия3
Группа A
тв
12.06ЗавершенУэльс1Швейцария1
Группа B
тв
12.06ЗавершенДания0Финляндия1
Группа B
тв
12.06ЗавершенБельгия3Россия0
Группа D
тв
13.06ЗавершенАнглия1Хорватия0
Группа C
тв
13.06ЗавершенАвстрия3Сев. Македония1
Группа C
тв
13.06ЗавершенНидерланды3Украина2
Группа D
тв
14.06ЗавершенШотландия0Чехия2
Группа E
тв
14.06ЗавершенПольша1Словакия2
Группа E
тв
14.06ЗавершенИспания0Швеция0
Группа F
тв
15.06ЗавершенВенгрия0Португалия3
Группа F
тв
15.06ЗавершенФранция1Германия0
Группа B
тв
16.06ЗавершенФинляндия0Россия1
Группа A
тв
16.06ЗавершенТурция0Уэльс2
Группа A
тв
16.06ЗавершенИталия3Швейцария0
Группа C
тв
17.06ЗавершенУкраина2Сев. Македония1
Группа B
тв
17.06ЗавершенДания1Бельгия2
Группа C
тв
17.06ЗавершенНидерланды2Австрия0
Группа E
тв
18.06ЗавершенШвеция1Словакия0
Группа D
тв
18.06ЗавершенХорватия1Чехия1
Группа D
тв
18.06ЗавершенАнглия0Шотландия0
Группа F
тв
19.06ЗавершенВенгрия1Франция1
Группа F
тв
19.06ЗавершенПортугалия2Германия4
Группа E
тв
19.06ЗавершенИспания1Польша1
Группа A
тв
20.06ЗавершенШвейцария3Турция1
Группа A
тв
20.06ЗавершенИталия1Уэльс0
Группа C
тв
21.06ЗавершенУкраина0Австрия1
Группа C
тв
21.06ЗавершенСев. Македония0Нидерланды3
Группа B
тв
21.06ЗавершенФинляндия0Бельгия2
Группа B
тв
21.06ЗавершенРоссия1Дания4
Группа D
тв
22.06ЗавершенЧехия0Англия1
Группа D
тв
22.06ЗавершенХорватия3Шотландия1
Группа E
тв
23.06ЗавершенСловакия0Испания5
Группа E
тв
23.06ЗавершенШвеция3Польша2
Группа F
тв
23.06ЗавершенГермания2Венгрия2
Группа F
тв
23.06ЗавершенПортугалия2Франция2
1/8 финала
тв
26.06ЗавершенУэльс0Дания4
1/8 финала
тв
26.06ЗавершенДоп. времяИталия2Австрия1
1/8 финала
тв
27.06ЗавершенНидерланды0Чехия2
1/8 финала
тв
27.06ЗавершенБельгия1Португалия0
1/8 финала
тв
28.06ЗавершенДоп. времяХорватия3Испания5
1/8 финала
тв
28.06ЗавершенПенальтиФранция3 (4)Швейцария3 (5)
1/8 финала
тв
29.06ЗавершенАнглия2Германия0
1/8 финала
тв
29.06ЗавершенДоп. времяШвеция1Украина2
1/4 финала
тв
2.07ЗавершенПенальтиШвейцария1 (1)Испания1 (3)
1/4 финала
тв
2.07ЗавершенБельгия1Италия2
1/4 финала
тв
3.07ЗавершенЧехия1Дания2
1/4 финала
тв
3.07ЗавершенУкраина0Англия4
1/2 финала
тв
6.07Не началсяИталияИспания
1/2 финала
тв
7.07Не началсяАнглияДания
Финал
тв
11.07Не началсяW49W50
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34
3
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34
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Венгрия
32
15:39 (мск), источник: Sports.Ru

Моуринью никогда не верил в Люка Шоу. Но защитник разрывает Евро — даже повторил рекорд Бекхэма по ассистам

Еще и стал героем в Риме.

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Источник: AFP 2021

Сборная Англии убрала Украину 4:0 и вышла в полуфинал. В первом тайме еще оставалась интрига (1:0), но после перерыва Англия быстро забила два. Оба раза ассистировал Люк Шоу. Сначала навесил Магуайра со штрафного. Затем подключился к контратаке и исполнил кросс на Кейна — 3:0 к 50-й минуте.

Только посмотрите, какие у Шоу классные цифры. Это уже третий ассист Люка на турнире — еще один был в матче с Германией (2:0). Шоу повторил лучший результат Англии по голевым на Евро: в 2000-м Дэвид Бекхэм создал три гола, но всего за три матча — Англия не вышла из группы.

А вот как выглядела статистика Люка до матча с Украиной.

  • Лучший по передачам в штрафную — 18;
  • Лучший по созданным моментам — 5;
  • Лучший по созданным моментам с игры — 4;
  • Лучший по ожидаемым ассистам [хА] — 1.08.

Кстати, оба гола с Германией создал тоже Люк — помимо голевой на Стерлинга, он разогнал вторую атаку перехватом на половине поля немцев.

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Шоу сыграл на международном турнире за сборную впервые за 2251 день: защитника «Саутгемптона» вызвали на ЧМ-2014, следующего раза пришлось ждать 7 лет. Когда Шоу не попал в старт на первый матч (слева играл правша Триппьер), многие возмутились. Люк провел лучший сезон в «Манчестер Юнайтед» и залетел в сборную сезона по версии PFA — впервые с сезона-2013/14.

У Шоу 72 созданных момента в АПЛ — второй результат среди защитников (у Трента 77, но Люк до мая лидировал) и седьмой в лиге.

Моуринью — главный хейтер Шоу

Отсутствие Шоу в старте сборной не возмутило только одного человека.

«Кого бы я поставил на левый фланг обороны сборной Англии? Я бы предпочел Чилуэлла, а не Шоу. Даже не раздумывая. Да, Шоу провел хороший сезон, явный прогресс в плане эмоций и профессионализма. Но думаю, что у Чилуэлла есть нечто большее», — говорил перед Евро Жозе Моуринью.

У португальца особая любовь к Шоу.

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«Когда я пришел [в 2016-м], то обнаружил мальчишку. Мальчишку, который перенес невероятную травму, поставившую его карьеру под угрозу. Я пытался закалить менталитет игроков, наделить их амбициями и ответственностью. Ему оказалось непросто работать со мной. Должен признать, я выжимаю игроков до капли, и некоторые к этому не готовы. Но у нас были хорошие периоды. Он талантливый игрок, и это одна из причин, почему он играет сейчас именно так, — объяснял Моуринью в эфире talkSPORT между матчами сборной Англии.

Кажется, фраза про талант — максимум комплиментов, которые Шоу получил от Моуринью. В двух полных сезонах при Жозе англичанин сыграл всего по 11 матчей в АПЛ. Тренер критиковал отношение Люка к делу: «Ему сложно попадать в заявку. Я не могу поставить его в один ряд с Эшли Янгом, Маттео Дармианом и Дэйли Блиндом. Не могу сравнить по тому, как он тренируется, фокусируется. Да и по амбициям».

А еще Шоу не хотел играть с повреждением — это возмущало тренера.

«Люк сказал мне сегодня утром, что он не в состоянии играть, поэтому нам пришлось менять линию защиты. Есть разница между храбрецами, которые хотят играть любой ценой, и теми, для кого небольшая боль может иметь значение».

Когда защитник выдавал отличные матчи (например, вышел на замену против «Эвертона» и помог сравнять счет), Жозе уверял, что это только тренерская заслуга.

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«Он должен изменить футбольное мышление. Он был прямо передо мной, и я принимал за него каждое решение. Нам нужны его потрясающие физические и технические умения, но он не может постоянно играть с моим мозгом. Люк должен ускорить этот процесс. 21 год — достаточный возраст для лучшего понимания», — португалец был безжалостен.

Вразумить тренера пытались многие. Например, экс-защитник «Челси» и чемпионского «Блэкберна» Грэм Ле Со: «Кого-то лучше обнять, кому-то больше подходит противостояние с тренером. Не похоже, что Шоу хорошо реагирует на публичную критику».

После сезона-2017/18 заговорили, что Шоу может вернуться к тому, кто его поддерживал, — Маурисио Почеттино. Но Шоу остался.

«При Моуринью для меня были весьма сложные времена, потому что иногда я не мог поделиться своим мнением, и люди слышали только одну точку зрения. Я в тот момент понимал, что лучше помолчать. Многие в клубе меня поддерживали. Но я знал, что мне нужно сохранять спокойствие и прибавлять. Я через многое прошел, что сделало меня лучше как человека», — говорил Шоу в февральском эфире Match of the Day.

Когда Моуринью уволили, Шоу выдохнул. И расцвел при Сульшере

Разницу между тренерами хорошо объяснял Погба: «Оле никогда не противопоставляет себя игрокам. Да, ему иногда приходится оставлять кого-то вне заявки и не давать игровое время, но он никогда не относится к ним как к пустому месту. В этом вся разница между ним и Моуринью. Люку было трудно при Моуринью, а Оле ему очень сильно помог. Люк доказал, что обладает классом и оправдал доверие тренера».

Магуайр тоже хвалит Сульшера: «Люк обладает всеми необходимыми навыками, но стоит отдать должное тренеру. Босс заставил его поверить в себя, в свой футбол и в то, что Люк может стать одним из лучших левых защитников в мире. Тренер сыграл огромную роль в его прогрессе».

А вот две цитаты самого Шоу.

Февраль: «Всегда приятно, когда есть кому подставить тебе плечо. Я бы солгал, если бы сказал, что это не так. Это придает уверенности, а доверие, оказанное тренером, подтолкнуло меня к прогрессу».

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И уже апрельская — Шоу получил награду лучшего игрока «МЮ» в марте: «Я много анализирую свою игру. Думаю, что одна из причин моего прогресса, — это Сульшер. Конечно, я тоже делаю все, чтобы стать лучше: многое изменил в своей игре, поработал над психологией и чувствую себя намного увереннее. Главное — сейчас я получаю удовольствие от футбола».

Перед матчем с Германией Шоу ответил Моуринью: «В чем его проблема? Кажется, меня слишком много в его голове, он слишком много обо мне думает. Никто не скрывает, что отношения у нас не сложились. Я считаю, что он был прекрасным тренером, но, знаете, прошлое — это прошлое. Пришло время двигаться дальше. Я стараюсь делать это, но он, очевидно, не может».

Вежливый укол в ответ на критику — Шоу явно мог пройтись и жестче. За него португальца куснула Daily Mirror: вышла с заголовком «Скучноринью на мне помешался».

Игра с Украиной — еще один изящный ответ: два ассиста на Олимпико. Домашнем стадионе «Ромы». Которую тренирует Жозе Моуринью.

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