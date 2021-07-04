Кличко поддержал сборную Украины после вылета с Евро-2020

«Друзья! Хочу выразить поддержку нашим футболистам! Игра с одной из сильнейших сборных не только Европы, но и мира, была для украинцев действительно испытанием. Сборная Украины, которая впервые вышла в четвертьфинал Евро, показала силу духа и волю к победе. И показала потенциал команды.



Путь к великим свершениям невозможен без поражений и разочарований. Они дают опыт, закаляют волю и настраивают на совершенствование мастерства. Главное — не то, упал ты или нет. Главное — сумел ли ты потом подняться и достойно идти дальше. К победе. Слава Украине! Героям слава», — написал Кличко в своём «инстаграме».