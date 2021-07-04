В Госдуме отреагировали на разгромное поражение и вылет сборной Украины с Евро-2020

«Уровень англичан однозначно выше — это было видно на протяжении практически всей игры. В первой половине матча наши соседи достаточно активно боролись: даже создали несколько перспективных атак. На давайте честно: английский футбол — это английский футбол. Итоговый результат говорит о многом.



Некоторые наши соотечественники думают, что лучше не выйти из группы, чем разгромно проиграть в четвертьфинале? Такой логики я ещё не слышал. Конечно, нет. Чем дальше прошла сборная, тем более успешно можно расценивать её выступление. Команда Украины в рейтинге стоит выше России — результат мы видим.



К сожалению, российская команда не смогла преодолеть групповой этап. Можно считать, что наше участие было неудачным. Какое выступление можно считать удачным? Выход в финал. Вы видите, какая интрига разворачивается на Евро-2020: датчане неожиданно далеко прошли, хотя никто такого не ожидал. Если говорить о выступлении России и Украины, то, наверное, это лучшие варианты, которые мы с вами видим. К огромному сожалению», — сказал Свищёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.