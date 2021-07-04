Символическая сборная ¼ финала Евро-2020: Зоммер, Магуайр, Шоу, Барелла, Верратти, Хендерсон, Инсинье, Кейн
Среди героев четвертьфинала бывший тренер «Зенита».
Среди героев четвертьфинала бывший тренер «Зенита».
Четвертьфинальная стадия Евро-2020 прошла в два дня, и теперь начинается кульминация чемпионата — три решающих матча. А пока выделим особо отличившихся на этой стадии — в формате символической сборной. Девять из них уже гарантировали себе медали — минимум бронзовые.
Лучшим по версии «Чемпионата» на групповом этапе и в 1/8 финала был Джордан Пикфорд, но в четвертьфинале у него было не так много работы, как у Яна Зоммера, сделавшего 10 сейвов против Испании. Помимо этого швейцарский вратарь отразил одиннадцатиметровый удар в серии пенальти, а в случае с Бускетсом Зоммеру помог каркас ворот.
Несмотря на проигрыш чехов, защитник провёл хороший матч с Данией и отличился голевой передачей на Патрика Шика. Также Владимир часто помогал в атаке, совершил два удачных отбора, три перехвата и неоднократно шёл в дриблинг. Для него это первое и последнее попадание в символическую сборную Евро-2020.
Оборона англичан пока идеальна — ноль пропущенных мячей за пять матчей! А Магуайр приносит пользу не только в обороне, но и в атаке. В матче с Украиной он классно превратил навесную передачу в гол. Мяч в ворота Украины стал для него третьим в сборной (все забиты головой).
Левый защитник «Манчестер Юнайтед» ещё не был в нашей символической сборной на Евро-2020, но теперь не включить его было невозможно. Шоу организовал два гола Украине: сначала он нашёл в штрафной своего партнёра по клубу Гарри Магуайра, а через четыре минуты на навес Люка откликнулся Кейн, сделавший счёт 3:0. С двумя голевыми передачами англичанин стал вторым лучшим игроком матча после нападающего «Тоттенхэма».
Барелла сыграл главную роль в матче с Бельгией и соорудил два гола в ворота Тибо Куртуа. На исходе получаса игры Николо воспользовался передачей Марко Верратти и пробил мимо вратаря. Через 13 минут он отдал мяч в ноги Инсинье, который, находясь без опеки, сместился к центру штрафной и с ювелирной точностью забил гол, увеличив разрыв в счёте.
Датский полузащитник стал главной звездой матча Чехия — Дания. Дилейни открыл счёт на пятой минуте благодаря замечательной подаче с углового Йенса Ларсена. Остальные 85 минут Томас пахал на команду и по итогам встречи выиграл семь единоборств на втором этаже, совершил три перехвата и два отбора.
Хендерсон сыграл чуть больше 30 минут с Украиной, но не включить его в символическую сборную было бы неправильно. Джордан забил первый гол за Англию в карьере, на что ему потребовалось 62 матча. Через шесть минут после выхода на замену капитан «Ливерпуля» воспользовался передачей Маунта с углового и пробил головой в левый угол ворот, установив окончательный результат.
Верратти отдал 84 точных паса из 89 в матче с Бельгией, выиграл два единоборства в воздухе, совершил четыре отбора, один перехват и один вынос, а также отдал голевую передачу на Николо Бареллу. Блестящие показатели!
Нападающий «Наполи» повторил гол в ворота Турции в матче с Бельгией, обеспечив своей команде выход в полуфинал Евро-2020. Инсинье прошёл сквозь оборону бельгийцев и с края штрафной нанёс удар в правый угол ворот — без шансов для Куртуа. Кстати, этот гол стал для форварда десятым в футболке итальянской сборной.
Во второй раз подряд Дольберг попадает в нашу символическую сборную. На этот раз датский форвард отметился победным голом в ворота Чехии. На стадии 1/8 финала нападающий «Ниццы» оформил дубль в ворота Уэльса. Гол чехам стал для Дольберга десятым в национальной команде.
После трёх голов Стерлинга на Евро-2020 на первый план вышел Гарри Кейн. На четвёртой минуте встречи с украинцами капитан Англии вывел свою команду вперёд, а после перерыва воспользовался навесом Шоу, доведя счёт до крупного. Теперь у Гарри тоже три мяча на турнире.
Главный тренер символической сборной: Роберто Манчини (Италия).