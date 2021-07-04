Зинченко — болельщикам сборной Украины: «Спасибо за веру. С такой поддержкой и командным духом нам под силу все»

«Уверен, что с такой поддержкой и командным духом нам под силу все. Спасибо за веру и за то, что были рядом с нами в моменты взлетов и падений. Видя вашу радость и эмоции после побед на каждом уголке страны, Европы и мира, понимаешь ради чего ты играешь! Спасибо, Украина», — написал игрок «Манчестер Сити».