Зинченко — болельщикам сборной Украины: «Спасибо за веру. С такой поддержкой и командным духом нам под силу все»
Защитник сборной Украины Александр Зинченко высказался после вылета команды от Англии (0:4) на стадии ¼ финала Евро-2020.
Защитник сборной Украины Александр Зинченко высказался после вылета команды от Англии (0:4) на стадии ¼ финала Евро-2020.
«Уверен, что с такой поддержкой и командным духом нам под силу все. Спасибо за веру и за то, что были рядом с нами в моменты взлетов и падений. Видя вашу радость и эмоции после побед на каждом уголке страны, Европы и мира, понимаешь ради чего ты играешь! Спасибо, Украина», — написал игрок «Манчестер Сити».