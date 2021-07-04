Лондонская полиция задержала девять человек после матча сборных Англии и Украины на Евро

ЛОНДОН, 4 июля. /ТАСС/. Полиция Лондона в субботу вечером задержала девять человек за нарушение общественного порядка и нападение на правоохранителей после встречи сборных Англии и Украины в ¼ финала чемпионата Европы по футболу. Как сообщила заместитель комиссара лондонской полиции Джейн Коннорс, двое стражей порядка получили не угрожающие жизни травмы, сдерживая толпу фанатов, собравшихся в центре города после матча, завершившегося победой англичан со счетом 4:0.

«Вчера вечером после матча сборных Англии и Украины на улицы вышло большое количество людей, и я рада отметить, что в целом все обстояло мирно и благожелательно. Болельщики положительно взаимодействовали с сотрудниками полиции и расходились, когда их об этом просили. Несмотря на то, что у Лестер-сквер собралась большая толпа, этот район был очищен около 23:30 (01:30 воскресенья мск). Двое сотрудников получили травмы в процессе освобождения территории, но, к счастью, их жизни ничто не угрожает», — сказала Коннорс, слова которой приводит в воскресенье сайт газеты Daily Mirror.

Она уточнила, что полиция задержала четырех человек по подозрению в нападении на полицейских или причинении ущерба их здоровью. Еще четверо задержаны по подозрению в нарушении общественного порядка с применением насилия. Кроме того, был задержан один мужчина, нарушавший порядок в состоянии алкогольного опьянения.