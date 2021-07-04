Лондонская полиция задержала девять человек после матча сборных Англии и Украины на Евро
Двое стражей порядка получили не угрожающие жизни травмы, сдерживая толпу фанатов.
Двое стражей порядка получили не угрожающие жизни травмы, сдерживая толпу фанатов.
ЛОНДОН, 4 июля. /ТАСС/. Полиция Лондона в субботу вечером задержала девять человек за нарушение общественного порядка и нападение на правоохранителей после встречи сборных Англии и Украины в ¼ финала чемпионата Европы по футболу. Как сообщила заместитель комиссара лондонской полиции Джейн Коннорс, двое стражей порядка получили не угрожающие жизни травмы, сдерживая толпу фанатов, собравшихся в центре города после матча, завершившегося победой англичан со счетом 4:0.
«Вчера вечером после матча сборных Англии и Украины на улицы вышло большое количество людей, и я рада отметить, что в целом все обстояло мирно и благожелательно. Болельщики положительно взаимодействовали с сотрудниками полиции и расходились, когда их об этом просили. Несмотря на то, что у
Она уточнила, что полиция задержала четырех человек по подозрению в нападении на полицейских или причинении ущерба их здоровью. Еще четверо задержаны по подозрению в нарушении общественного порядка с применением насилия. Кроме того, был задержан один мужчина, нарушавший порядок в состоянии алкогольного опьянения.
Победа английской сборной, вышедшей в полуфинал европейского первенства, вызвала массовое ликование болельщиков по всей территории Великобритании. На городские улицы вышли тысячи празднующих победу фанатов. В центре Лондона, где было организована