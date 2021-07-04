Черданцев — о России на Евро: Сборная полностью провалила турнир
Российский комментатор Георгий Черданцев в интервью «СЭ» отметил, что в неудачном выступлении сборной России на чемпионате Европы-2020 виноваты все члены команды.
Российский комментатор Георгий Черданцев в интервью «СЭ» отметил, что в неудачном выступлении сборной России на чемпионате Европы-2020 виноваты все члены команды.
Также Георгий выбрал худшую сборную турнира.
— В нашей сборной герои со знаком «плюс» и «минус»?
— Не хочу расставлять плюсы и минусы. Сборная полностью провалила турнир. Я не согласен, что «выигрывает команда, а проигрывает тренер». Это общий тотальный минус. Без положительных героев и виноватых. Огромное разочарование.
— Для вас лично — худшая по игре команда чемпионата?
— Турция.
— Разве турки смотрелись не веселее наших?
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