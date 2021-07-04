Карасев назначен резервным судьей на полуфинал Евро Италия — Испания, Брих — главным
УЕФА назначил арбитров на полуфинал Евро-2020 между сборными Италии и Испании, который пройдет 6 июля.
УЕФА назначил арбитров на полуфинал Евро-2020 между сборными Италии и Испании, который пройдет 6 июля.
На игре в Лондоне главным арбитром будет работать Феликс Брих из Германии, россиянин Сергей Карасев — резервный судья.
Для Карасева этот матч станет уже шестым на этом турнире. Ранее он был резервным арбитром на играх Австрии с Северной Македонией на групповом этапе и Чехии с Данией в ¼ финала Евро.
Кроме того, россиянин был главным судьей на играх группового этапа Италия — Швейцария (3:0) и Германия — Венгрия (2:2), а также на матче 1/8 финала между Чехией и Нидерландами (2:0).