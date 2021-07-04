У Шевченко есть козыри, которых нет у Черчесова. Все можно исправить

Чемпионат Европы по футболу 2020

11 июня - 11 июля 2021

0д0ч0м
Группа A
тв
11.06ЗавершенТурция0Италия3
Группа A
тв
12.06ЗавершенУэльс1Швейцария1
Группа B
тв
12.06ЗавершенДания0Финляндия1
Группа B
тв
12.06ЗавершенБельгия3Россия0
Группа D
тв
13.06ЗавершенАнглия1Хорватия0
Группа C
тв
13.06ЗавершенАвстрия3Сев. Македония1
Группа C
тв
13.06ЗавершенНидерланды3Украина2
Группа D
тв
14.06ЗавершенШотландия0Чехия2
Группа E
тв
14.06ЗавершенПольша1Словакия2
Группа E
тв
14.06ЗавершенИспания0Швеция0
Группа F
тв
15.06ЗавершенВенгрия0Португалия3
Группа F
тв
15.06ЗавершенФранция1Германия0
Группа B
тв
16.06ЗавершенФинляндия0Россия1
Группа A
тв
16.06ЗавершенТурция0Уэльс2
Группа A
тв
16.06ЗавершенИталия3Швейцария0
Группа C
тв
17.06ЗавершенУкраина2Сев. Македония1
Группа B
тв
17.06ЗавершенДания1Бельгия2
Группа C
тв
17.06ЗавершенНидерланды2Австрия0
Группа E
тв
18.06ЗавершенШвеция1Словакия0
Группа D
тв
18.06ЗавершенХорватия1Чехия1
Группа D
тв
18.06ЗавершенАнглия0Шотландия0
Группа F
тв
19.06ЗавершенВенгрия1Франция1
Группа F
тв
19.06ЗавершенПортугалия2Германия4
Группа E
тв
19.06ЗавершенИспания1Польша1
Группа A
тв
20.06ЗавершенШвейцария3Турция1
Группа A
тв
20.06ЗавершенИталия1Уэльс0
Группа C
тв
21.06ЗавершенУкраина0Австрия1
Группа C
тв
21.06ЗавершенСев. Македония0Нидерланды3
Группа B
тв
21.06ЗавершенФинляндия0Бельгия2
Группа B
тв
21.06ЗавершенРоссия1Дания4
Группа D
тв
22.06ЗавершенЧехия0Англия1
Группа D
тв
22.06ЗавершенХорватия3Шотландия1
Группа E
тв
23.06ЗавершенСловакия0Испания5
Группа E
тв
23.06ЗавершенШвеция3Польша2
Группа F
тв
23.06ЗавершенГермания2Венгрия2
Группа F
тв
23.06ЗавершенПортугалия2Франция2
1/8 финала
тв
26.06ЗавершенУэльс0Дания4
1/8 финала
тв
26.06ЗавершенДоп. времяИталия2Австрия1
1/8 финала
тв
27.06ЗавершенНидерланды0Чехия2
1/8 финала
тв
27.06ЗавершенБельгия1Португалия0
1/8 финала
тв
28.06ЗавершенДоп. времяХорватия3Испания5
1/8 финала
тв
28.06ЗавершенПенальтиФранция3 (4)Швейцария3 (5)
1/8 финала
тв
29.06ЗавершенАнглия2Германия0
1/8 финала
тв
29.06ЗавершенДоп. времяШвеция1Украина2
1/4 финала
тв
2.07ЗавершенПенальтиШвейцария1 (1)Испания1 (3)
1/4 финала
тв
2.07ЗавершенБельгия1Италия2
1/4 финала
тв
3.07ЗавершенЧехия1Дания2
1/4 финала
тв
3.07ЗавершенУкраина0Англия4
1/2 финала
тв
6.07Не началсяИталияИспания
1/2 финала
тв
7.07Не началсяАнглияДания
Финал
тв
11.07Не началсяW49W50
Таблицы
Все таблицы
Группа B
1
Бельгия
39
2
Дания
33
3
Финляндия
33
4
Россия
33
Группа A
1
Италия
39
2
Уэльс
34
3
Швейцария
34
4
Турция
30
Группа C
1
Нидерланды
39
2
Австрия
36
3
Украина
33
4
Сев. Македония
30
Группа D
1
Англия
37
2
Хорватия
34
3
Чехия
34
4
Шотландия
31
Группа E
1
Швеция
37
2
Испания
35
3
Словакия
33
4
Польша
31
Группа F
1
Франция
35
2
Германия
34
3
Португалия
34
4
Венгрия
32
16:55 (мск), источник: Спорт-Экспресс

У Шевченко есть козыри, которых нет у Черчесова. Все можно исправить

Сравнили работу тренеров сборных Украины и России.

Наверх
Источник: Спорт-Экспресс

Сборные России и Украины завершили свой путь на Евро. Одни вылетели на групповой стадии, другие порадовали соотечественников попаданием в четвертьфинал, пусть там и случился разгром. Мы решили сравнить работу главных тренеров.

Главное отличие тренерского штаба Андрея Шевченко от штаба Станислава Черчесова — он почти полностью состоит из иностранных и опытных специалистов. Это очень важно именно для российской специфики. В нашей закрытой среде почти не осталось зарубежных тренеров, которые своим подходом и образованием способствовали бы обмену опытом между «главными» (сами матчи, разборы игр, подготовка к сопернику).

Читайте также
Тедеско готов рассмотреть работу в сборной России, если предложение поступит

Это усугубляется тем, что и игроки в клубах тоже работают с местными тренерами. До назначения Тедеско в РПЛ был отрезок, когда вообще не было иностранных главных тренеров (белорусов и восточноевропейца Божовича не учитываем). Правда, стоит оговориться, что ситуация меняется, но пока наше тренерское комьюнити, по сути, оказалось закрыто в изолированной среде.

А вот вам еще один аргумент. Есть аналогичная ультразакрытая тренерская среда — Турция. В прошлом сезоне там был 21 главный тренер. Все местные, кроме хорвата, румына и турка с немецким гражданством. По удивительному совпадению, Турция тоже фатально потеряла конкурентоспособность на международном уровне, как в клубном футболе, так и в сборных.

Тактические тренды и новые веяния до нас и так доходили с запозданием, а сложившаяся ситуация устранила «проводники» и усугубила это. Обмен опытом очень важен.

У Шевченко опытнейший штаб

Конечно, сам по себе факт наличия иностранных тренеров ничего не гарантирует. Для обмена опытом необходимо, чтобы было чем обмениваться. У Шевченко опытнейший штаб. Из 7 помощников 5 иностранцы. Все пятеро работали в топ-клубах и с топ-тренерами. Вот неполный список тренеров, с которыми успели поработать помощники Шевченко: Анчелотти, Аллегри, Симеоне, Раньери, Сарри, Луческу, Фонсека. Невероятная смесь различных взглядов.

Один спортивный психолог отмечал интересную деталь. Риск, что команда повалится, тем выше, чем меньше тренер делегирует своим помощникам и аналитикам задачи. Таким образом, при отсутствии мнения со стороны или просто другой точки зрения (сложно этого ожидать при отсутствии делегирования) в критические отрезки тренер ещё сильнее замыкается на своём видении.

Читайте также
Шевченко — снова в четвертьфинале. Украина дожала Швецию в овертайме

Помощники Шевченко и открытость самого Андрея позволяют ему не замыкаться на своем видении. Например, в матче против сборной Швеции Украина отказалась от привычного стиля, радикально его изменив. Вышли с планом без полумер и романтизма, который постоянно приписывают Шевченко. Отказались от прессинга, чтобы не тратить силы на прессинг и сохранить их для единоборств. Резко опустили линию обороны. Выставили тройку центральных защитников и высоко подняли латералей (Зинченко и Караваева), чтобы использовать уязвимость 4−4−2, в которых играет Швеция. Ярмоленко передвинули на непривычную позицию. В итоге против Швеции (которая в топе по фолам и выигранным верховым мячам среди всех команд Евро) за украинцами осталось большинство единоборств и внизу, и вверху. Разумный план без лишних иллюзий.

Открытость и восприимчивость Шевченко — не менее важный момент

В определенном смысле Шевченко повезло. Великой карьерой игрока он обеспечил себе связи и авторитет, чтобы сформировать такой штаб. Но эти специалисты не пошли бы в незнакомую сборную из «Милана» и других клубов, если бы не были уверены, что их мнение будет иметь вес, а функции делегироваться от главного тренера. Подход Шевченко раскрывает таланты помощников, а умение аккумулировать, анализировать и использовать разные взгляды — главный талант менеджера. В современном футболе главный тренер в первую очередь менеджер.

Во время загрузки произошла ошибка.

Черчесов так не может?

Мы не можем с уверенностью сказать, что Черчесов закрыт и замкнут на своем видении. Скорее наоборот, все его помощники в СМИ говорят о том, что в штабе есть постоянная дискуссия и каждый может внести предложения. То, что Черчесов менял схему, убирал из состава наигрываемых Шунина и Семенова, — как раз индикатор того, что он не замкнулся в своем видении.

Во время загрузки произошла ошибка.

Зато мы точно можем сказать, что у Черчесова меньше возможностей для делегирования. В его штабе банально меньше специалистов, а их опыт несопоставим со специалистами Шевченко и рождался в замкнутой среде, о которой мы говорили выше. Важно сказать, что это слабо характеризует и определяет уровень таланта и компетентность помощников Черчесова. Это, безусловно, достойные профессионалы. Но зато это определяет потенциальную разнообразность взглядов, которую они могут дать Черчесову.

Что делать?

Вполне возможно, что Черчесов останется в сборной. Необходимость передавать полномочия мне представляется абсолютно очевидной. Сборная Станислава Саламовича слабо обучена прессинговать, выходить из-под прессинга, сохранять компактность (даже при устраивающем счете), сохранять баланс (когда нужно отыгрываться). Как раз эти вещи Шевченко делегирует помощникам (судя по их же интервью).

Читайте также
Уткин: сложно представить ситуацию, при которой Черчесова не уволят на следующей неделе

Со стороны главного тренера сборной России было бы очень умным и дальновидным шагом признаться (хотя бы себе самому), что над многими фазами и элементами игры работать не получается. А дальше прорабатывать вопрос расширения штаба. Даже если РФС не согласится на расширение фонда оплаты труда, главный тренер может перераспределить уже имеющийся фонд. Конечно, таких связей, как у Шевченко, у Черчесова может и не быть. Но он тоже поиграл и поработал за рубежом, да и силами связей РФС (в первую очередь Дюкова) этот вопрос тоже можно решить. В общем, было бы желание…

Вячеслав Залевский

14
фотографий
14
фотографий
14
фотографий
Читайте также
 Черчесова призывают омолаживать состав. Но на Евро не хватило именно вожаков-ветеранов
Главную американскую звезду поймали на допинге. Скандал перед Олимпиадой
Главные темы
Моуриньо не верил в Шоу, а вчера он повторил рекорд Бекхэма
Шевченко и Черчесов: давайте попытаемся сравнить их работу
4 игрока сборной Англии – в символической сборной 1/4 Евро-2020
Это уже лучший Евро для Англии. Им остался шаг до первого финала
Зинченко — болельщикам сборной Украины: «Спасибо за веру. С такой поддержкой и командным духом нам под силу все»
В Госдуме отреагировали на разгромное поражение и вылет сборной Украины с Евро-2020
Не радуйтесь разгрому Украины. За такую команду не стыдно
Нажимая «Подписаться» вы соглашаетесь с условиями использования
Хавбек Украины Сидорчук: «Никогда по игре не сказал бы, что 0:4 проиграли. Счет не должен быть таким»
Шевченко ответил на вопрос о возможной отставке с поста главного тренера сборной Украины
Кличко поддержал сборную Украины после вылета с Евро-2020
Андрей Шевченко подвел итоги разгромного поражения от Англии на Евро-2020
Ярмоленко об Украине на Евро: Выступили хорошо. Задержались дольше Португалии, Германии
Кейн прокомментировал победу англичан над сборной Украины на ЕВРО-2020
Вся история чемпионатов
История чемпионатов Европы
1960
Франция
1
СССР
СССР
2
Югославия
Югославия
3
Чехословакия
Чехословакия
1980
Италия
1
ФРГ
ФРГ
2
Бельгия
Бельгия
3
Чехословакия
Чехословакия
2004
Португалия
1
Греция
Греция
2
Португалия
Португалия
3
Чехия
Чехия
3
Нидерланды
Нидерланды
2016
Франция
1
Португалия
Португалия
2
Франция
Франция
3
Германия
Германия
3
Уэльс
Уэльс
Кадр дня
Жители пострадавшей от торнадо чешской деревни смотрят матч Чехия - Дания
Президент Украины Зеленский обратился к сборной после разгрома от Англии на Евро-2020
Англия закатала Украину в римский газон. Команде Шевченко отгрузили четыре мяча
Сборная Англии впервые в истории провела семь сухих матчей подряд
Владислав Радимов: Наши бы так не позволили англичанам! Украина лучше бы шведам влетела и уехала домой
Англия разгромила Украину и сыграет с Данией в полуфинале Евро-2020
УЕФА начал расследование после конфискации радужного флага у датского фаната в Баку
Юльманн: сборной Дании все равно, с кем играть в полуфинале Евро-2020
Фанаты из Дании не смогут посетить полуфинал Евро на «Уэмбли» из-за COVID
Викторина
«Ваши ожидания — ваши проблемы». Как игроки и тренеры комментировали провалы сборной России
Капитан сборной Чехии: Нам нечего стыдиться
Шмейхель о выходе в полуфинал Евро: Дания достигла чего-то великого. Хотим, чтобы болельщики гордились нами
Малиновский не сыграет с Англией. Шевченко не включил его в заявку Украины
Бакинская жара: Сборная Дании обыграла чехов и вышла в полуфинал Евро
Победу Дании запустил Дилэйни. Перед ЧМ-2018 он признался в дальтонизме
Сборная Дании обыграла Чехию и вышла в полуфинал Евро
Украина — Англия: стартовые составы команд на матч Евро-2020
В сети появилось первое фото Эриксена после операции и выписки из больницы
Все фотогалереи
Репортажи
Фото
14Англия не пустила Украину в полуфинал ЧЕ
24Дания пробилась в полуфинал Евро
38Италия обыграла Бельгию и вышла в полуфинал
24Испания в серии пенальти обыграла Швейцарию
14Станислав Черчесов: лучшие кадры карьеры
45Украина обыграла Швецию и вышла в четвертьфинал
15Англия выбила Германию с Евро
24Швейцария вырвала победу у Франции в 1/8 финала
20Испания победила Хорватию в 1/8 финала Евро
37Бельгия выстояла и отправила португальцев домой
Чешский форвард Шик сравнялся с Роналду по голам на Евро-2020
Каррагер о Кейне: Говорят, для него создают мало моментов, но он сам должен делать больше
Эрмитаж выступил против фан-зоны в Петербурге, но она будет работать до конца Евро-2020
Чехия — Дания: угловой назначен ошибочно, но ВАР не мог отменить гол датчан
На Евро-2020 был установлен новый рекорд по количеству голов забитых головой
Все стадионы
Стадионы
Альянц Арена (Мюнхен)
Йохан Кройфф Арена (Амстердам)
Национальный стадион (Бухарест)
Олимпийский стадион (Баку)
Олимпийский стадион (Севилья)
Стадио Олимпико (Рим)
Стадион Паркен (Копенгаген)
Стадион Санкт-Петербург (Санкт-Петербург)
Уэмбли (Лондон)
Ференц Пушкаш (Будапешт)
Хэмпден Парк (Глазго)
Это что, «Дом-2» от Италии? Как сборная проводила Спинаццолу на лечение в Рим
Властимил Петржела: Дзюба не должен завершать карьеру в сборной. Мне понравилось, как он сыграл на Евро, проблема была не в нем
Стоунз: у Украины хорошая команда, которая забила пару отличных голов
Ширер — о матче Бельгия — Италия: Иммобиле взглянул на судью ещё до того, как упал. Стыд!
Руслан Малиновский впервые дал интервью на украинском языке и вызвал восторг у болельщиков
Подпишитесь на нас
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь