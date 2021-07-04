У Шевченко есть козыри, которых нет у Черчесова. Все можно исправить
Сравнили работу тренеров сборных Украины и России.
Сравнили работу тренеров сборных Украины и России.
Сборные России и Украины завершили свой путь на Евро. Одни вылетели на групповой стадии, другие порадовали соотечественников попаданием в четвертьфинал, пусть там и случился разгром. Мы решили сравнить работу главных тренеров.
Главное отличие тренерского штаба Андрея Шевченко от штаба Станислава Черчесова — он почти полностью состоит из иностранных и опытных специалистов. Это очень важно именно для российской специфики. В нашей закрытой среде почти не осталось зарубежных тренеров, которые своим подходом и образованием способствовали бы обмену опытом между «главными» (сами матчи, разборы игр, подготовка к сопернику).
Это усугубляется тем, что и игроки в клубах тоже работают с местными тренерами. До назначения Тедеско в РПЛ был отрезок, когда вообще не было иностранных главных тренеров (белорусов и восточноевропейца Божовича не учитываем). Правда, стоит оговориться, что ситуация меняется, но пока наше тренерское комьюнити, по сути, оказалось закрыто в изолированной среде.
А вот вам еще один аргумент. Есть аналогичная ультразакрытая тренерская среда — Турция. В прошлом сезоне там был 21 главный тренер. Все местные, кроме хорвата, румына и турка с немецким гражданством. По удивительному совпадению, Турция тоже фатально потеряла конкурентоспособность на международном уровне, как в клубном футболе, так и в сборных.
Тактические тренды и новые веяния до нас и так доходили с запозданием, а сложившаяся ситуация устранила «проводники» и усугубила это. Обмен опытом очень важен.
Конечно, сам по себе факт наличия иностранных тренеров ничего не гарантирует. Для обмена опытом необходимо, чтобы было чем обмениваться. У Шевченко опытнейший штаб. Из 7 помощников 5 иностранцы. Все пятеро работали в
Один спортивный психолог отмечал интересную деталь. Риск, что команда повалится, тем выше, чем меньше тренер делегирует своим помощникам и аналитикам задачи. Таким образом, при отсутствии мнения со стороны или просто другой точки зрения (сложно этого ожидать при отсутствии делегирования) в критические отрезки тренер ещё сильнее замыкается на своём видении.
Помощники Шевченко и открытость самого Андрея позволяют ему не замыкаться на своем видении. Например, в матче против сборной Швеции Украина отказалась от привычного стиля, радикально его изменив. Вышли с планом без полумер и романтизма, который постоянно приписывают Шевченко. Отказались от прессинга, чтобы не тратить силы на прессинг и сохранить их для единоборств. Резко опустили линию обороны. Выставили тройку центральных защитников и высоко подняли латералей (Зинченко и Караваева), чтобы использовать уязвимость 4−4−2, в которых играет Швеция. Ярмоленко передвинули на непривычную позицию. В итоге против Швеции (которая в топе по фолам и выигранным верховым мячам среди всех команд Евро) за украинцами осталось большинство единоборств и внизу, и вверху. Разумный план без лишних иллюзий.
В определенном смысле Шевченко повезло. Великой карьерой игрока он обеспечил себе связи и авторитет, чтобы сформировать такой штаб. Но эти специалисты не пошли бы в незнакомую сборную из «Милана» и других клубов, если бы не были уверены, что их мнение будет иметь вес, а функции делегироваться от главного тренера. Подход Шевченко раскрывает таланты помощников, а умение аккумулировать, анализировать и использовать разные взгляды — главный талант менеджера. В современном футболе главный тренер в первую очередь менеджер.
Мы не можем с уверенностью сказать, что Черчесов закрыт и замкнут на своем видении. Скорее наоборот, все его помощники в СМИ говорят о том, что в штабе есть постоянная дискуссия и каждый может внести предложения. То, что Черчесов менял схему, убирал из состава наигрываемых Шунина и Семенова, — как раз индикатор того, что он не замкнулся в своем видении.
Зато мы точно можем сказать, что у Черчесова меньше возможностей для делегирования. В его штабе банально меньше специалистов, а их опыт несопоставим со специалистами Шевченко и рождался в замкнутой среде, о которой мы говорили выше. Важно сказать, что это слабо характеризует и определяет уровень таланта и компетентность помощников Черчесова. Это, безусловно, достойные профессионалы. Но зато это определяет потенциальную разнообразность взглядов, которую они могут дать Черчесову.
Вполне возможно, что Черчесов останется в сборной. Необходимость передавать полномочия мне представляется абсолютно очевидной. Сборная Станислава Саламовича слабо обучена прессинговать, выходить
Со стороны главного тренера сборной России было бы очень умным и дальновидным шагом признаться (хотя бы себе самому), что над многими фазами и элементами игры работать не получается. А дальше прорабатывать вопрос расширения штаба. Даже если РФС не согласится на расширение фонда оплаты труда, главный тренер может перераспределить уже имеющийся фонд. Конечно, таких связей, как у Шевченко, у Черчесова может и не быть. Но он тоже поиграл и поработал за рубежом, да и силами связей РФС (в первую очередь Дюкова) этот вопрос тоже можно решить. В общем, было бы желание…
Вячеслав Залевский