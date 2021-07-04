Шевченко обратился к болельщикам после вылета сборной Украины с Евро-2020

«Вчера вечером мы встретились с сильной командой. Спасибо всем фанатам за вашу потрясающую поддержку, это было так важно на нашем пути. Горжусь игрой своей команды на Евро-2020. Вы написали отличные страницы для украинского футбола», — написал Шевченко в Instagram.