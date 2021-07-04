Осталось их четыре: кто и как вышел в полуфинал Евро-2020

Полуфиналисты чемпионата Европы определились 2 и 3 июля. В четвёрку лучших команд континента пробились Испания, Италия, Дания и Англия. Испанцы вновь не смогли победить в основное время, доигравшись со Швейцарией до серии пенальти, где взяли верх (3:1). Итальянцы не без труда прошли Бельгию (2:1), Дания обыграла Чехию (2:1), а Англия разгромила Украину (4:0).

Швейцария — Испания

Мало кто верил, что швейцарцы пройдут в 1/8 финала Францию. Казалось, что в той паре расклад был наиболее очевиден — в пользу действующих чемпионов мира. Но, горя 1:3 в концовке основного времени, подопечные Владимира Петковича совершили героический камбэк (3:3), продержались до серии пенальти и там победили (5:4).

Испания тоже попотела в игре с Хорватией. Упустив в концовке преимущество 3:1, она всё же дожала финалистов чемпионата мира в дополнительное время (5:3). В пятницу в Санкт-Петербурге обе команды вновь закрутили интригу.

Уже на 8-й минуте автогол Дениса Закария вывел испанцев вперёд. Подопечные Луиса Энрике уверенно контролировали ход встречи до перерыва, но во втором тайме отдали инициативу сопернику. И расплата не заставила себя ждать. На 68-й минуте Шердан Шакири с передачи Ремо Фройлера сравнял счёт. Меньше, чем через десять минут автор голевого паса был удалён за грубый подкат в середине поля. Это не помешало его команде спокойно удержать ничью в основное время.

24 фотографии 24 фотографии 24 фотографии Испания в серии пенальти обыграла Швейцарию

Но в дополнительное силы стали покидать Швейцарию. А Испания создала множество моментов, но героические усилия швейцарской обороны и её вратаря Яна Зоммера привели к серии пенальти. Там поначалу казалось, что команда Петковича способна на ещё одну сенсацию.

Первым ударом у испанцев Серхио Бускетс, а Марио Га переиграл Зоммера, но попал в штангу, а Марио Гавранович свой пенальти реализовал. Но дальше у Швейцарии как отрезало. Сначала испанец Дани Ольмо сравнял счёт. Затем три подряд пенальти были отбиты вратарями: Зоммер переиграл Родриго Эрнандеса, а Унай Симон стал героем серии, отразив два удара — Фабиана Шера и Мануэля Аканджи.

Четвёртым ударом Жерар Морено вывел Испанию вперёд, а вслед за ним швейцарец Рубен Варгас пробил мимо. Для победы команде с Пиренейского полуострова оставалось забить один пенальти, и его реализовал Микель Оярсабаль.

— Испания не до конца оправдала ожидания, — поделился мнением с «Известиями» бывший тренер испанской «Севильи» Дмитрий Черышев. — Забив быстрый гол, она почему-то взяла мяч в свои ноги и перестала атаковать, создавать голевые моменты. А швейцарцы правильно поступили, искали свою контратаку, выжидали моменты. И в итоге сравняли. Естественно, после удаления они постарались всей командой отойти назад, чтобы сохранить результат до конца матча, что у них и получилось. Лишь серия пенальти в этот раз оказалась против них, но в целом испанцам эта победа, как и ожидалось, далась очень трудно.

Бельгия — Италия

Итальянцы имели преимущество большую часть первого тайма и в его середине добились своего, когда счёт открыл Николо Барелла. Бельгийцы встрепенулись и пошли отыгрываться, но в итоге дали сопернику возможности для контратак. И одной из них перед самым перерывом воспользовался Лоренцо Инсинье, удвоивший превосходство своей команды.

38 фотографий 38 фотографий 38 фотографий Италия обыграла Бельгию и вышла в полуфинал

Но небольшая расслабленность привела к тому, что тут же подопечные Роберто Манчини привезли себе пенальти, реализованный Ромелу Лукаку. Воодушевлённая голом Бельгия во втором тайме усиленно пыталась сравнять, но натыкалась на чётко организованную оборону соперника. Несколько раз команде Роберто Мартинеса удавалось создавать голевые моменты, но не меньше их было и у остро контратаковавших итальянцев, сумевших в итоге удержать победный счёт 2:1.

— Можно по-всякому оценивать эту игру. Мне бросилось в глаза, что Бельгия играла очень практично, но не было достаточных скоростей, — отметил Дмитрий Черышев. — Она действовала медленно. И могу сказать: когда Кевина Де Брюйне нет в команде, или он не показывает свою лучшую игру, Бельгия становится бледной копией самой себя. Поэтому Италия закономерно победила и справедливо идёт дальше.

Дания — Чехия

Обе команды неожиданно оказались в четвертьфинале и разыгрывали звание главной сенсации Евро. Для обоих коллективов попасть в полуфинал означало прыгнуть выше головы. В итоге поймавшая кураж Дания, которая в трёх предыдущих матчах забила десять голов, продолжила доминировать на поле, словно не замечая соперника.

Так было в первом тайме с чехами, где всё началось с быстрого гола Томаса Дилейни, открывшего счёт на 5-й минуте. А перед перерывом Каспер Дольберг высветил на табло уже 2:0.

24 фотографии 24 фотографии 24 фотографии Дания пробилась в полуфинал Евро

Но Чехия собралась и в начале второго тайма сократила отставание усилиями Патрика Шика, забившего пятый гол на турнире и являющегося сейчас лучшим бомбардиром Евро наряду со звёздным португальцем Криштиану Роналду. Большего сделать его команда не смогла, хотя билась и создавала моменты. В итоге Дания в полуфинале.

— По моим ощущениям, Чехии не хватило свежести, — заявил Черышев. — Команда очень хорошая, но индивидуальные качества футболистов Дании намного превосходят. Это сказалось на результате.

Украина — Англия

Ожидалось, что не без труда дошедшая до четвертьфинала Украина всё же сумеет дать бой очень рациональным и почти не ошибающимся на Евро англичанам. Но этот матч оказался самым предсказуемым на этой стадии.

Быстрый гол Харри Кейна на 4-й минуте позволил подопечным Гарета Саутгейта играть в удобный для себя футбол вторым номером. Его команда действовала аккуратно и не затрачивая лишних сил, поэтому в первом тайме Украина создала пару неплохих моментов для взятия ворот, но не реализовала их, за что после перерыва была жестоко наказана соперником.

Через минуту после возвращения команд из раздевалок Гарри Магуайр удвоил счёт, а через пять минут Кейн сделал дубль и довёл дело до разгрома. К середине тайма, на 63-й минуте, четвёртый мяч оказался на счету Джордана Хендерсона. Интрига была убита наповал, и в оставшиеся полчаса Англия спокойно довела встречу до победы.

14 фотографий 14 фотографий 14 фотографий Англия не пустила Украину в полуфинал ЧЕ

— К сожалению, наша сборная не смогла оказать Англии реальное сопротивление, — сказал «Известиям» знаменитый советский футболист и украинский тренер Александр Заваров. — Пропустив быстрый гол, она по сути закончила игру, позволив сопернику всё контролировать. Ощущение, что психологически Украина проиграла матч до его начала. Не было того настроя и самоотдачи, которые помогли пройти Швецию. В результате Англия, не выдумывая ничего лишнего, вполсилы отыграла первый тайм, а потом быстро забила ещё три гола и решила исход.

Кстати, Англия — единственная сборная из оставшихся на Евро-2020, чемпионом континента еще не становившаяся.