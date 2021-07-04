Сборная провалила Евро-2020, но заработала солидную сумму. Как такое возможно?

В пятницу заместитель председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко провел совещание с участием министра спорта Олега Матыцина, представителей администрации президента, а также руководителей спортивных федераций и профессиональных лиг по игровым видам спорта, включая Российский футбольный союз и Федерацию хоккея России. По его итогам появилось жесткое заявление.

— Игра наших футболистов на чемпионате Европы, поражение хоккеистов в четвертьфинале на чемпионате мира, проигрыш сборной команде Мексики в баскетбольном отборе на Олимпиаду — это не те результаты, которых от нас требуют налогоплательщики и правительство, — привела слова Чернышенко пресс-служба вице-премьера. — В ходе прямой линии президент сказал о необходимости принятия кадровых и управленческих решений в спортивной отрасли. Засилье легионеров, перегретый рынок зарплат спортсменов, непрозрачные критерии отбора — все эти проблемы требуют безотлагательных действий.

Дмитрий Чернышенко | Источник: РИА "Новости"

Понятно, что рядовые болельщики, те самые налогоплательщики, разочарованы неудачным выступлением нашей национальной команды на полудомашнем Евро-2020. Все мы ждали и хотели большего. Но вот финансовые показатели выглядят не столь плачевно.

Из общего призового фонда ЧЕ в 371 миллион евро (официальные данные УЕФА) россиянам досталось 10,75 миллиона. Эта сумма сложилась из 9,25 миллиона, положенных каждому финалисту просто за участие, и 1,5 миллиона сверх того за победу над Финляндией. Кстати, ничья оценивается вдвое меньше — 750 тысяч евро.

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Этот доход позволил:

а) покрыть затраты на участие сборной в отборочной кампании. Каждая из пяти выездных встреч в зависимости от логистики (мы, напомню, соперничали с Бельгией, Шотландией, Кипром, Казахстаном и Сан-Марино) обходилась где-то в 200−300 тысяч евро. Меньше стоила — но тоже требовала вложений — организация домашних игр. Выход в финальную стадию Евро эти расходы полностью отбил;.

б) перекрыть зарплату Черчесова и его штаба за период с момента окончания квалификации. Оклад главного тренера, например, составляет 2,5 миллиона евро в год, квалификация завершилась в ноябре 2019-го. Дальше путем элементарных арифметических действий можете при желании посчитать сами;.

в) выплатить премиальные футболистам — если они, конечно, прописаны в договоре с РФС;.

г) получить прибыль для футбольного союза;.

д) увеличить бюджет государства — со средств, полученных от УЕФА, РФС заплатит налоги.

Ничего этого не было бы, если сборная не пробилась бы на Евро-2020.

Также нужно иметь в виду, что футбольный союз, общественная организация, существует на деньги, получаемые от спонсоров и партнеров, плюс на то, что заработает сам посредством коммерческой и маркетинговой деятельности. А первая мужская сборная выступает в этом процессе локомотивом — именно под нее заключается львиная доля коммерческих и партнерских соглашений.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CQZXrJ-pHVw/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="13" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CQZXrJ-pHVw/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CQZXrJ-pHVw/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Спорт-Экспресс (@sport_express)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Можно еще сравнить с заработком за ЧМ-2018. Тогда призовой фонд ФИФА установила в размере 400 миллионов долларов. Наши выступили намного успешнее, чем сейчас, что отразилось на призовых. Россия получила 16 миллионов: 8 — за участие, 4 — за выход из группы и еще 4 — за победу в ⅛ финала.