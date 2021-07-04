Сборная провалила Евро-2020, но заработала солидную сумму. Как такое возможно?

Чемпионат Европы по футболу 2020

11 июня - 11 июля 2021

0д0ч0м
Группа A
тв
11.06ЗавершенТурция0Италия3
Группа A
тв
12.06ЗавершенУэльс1Швейцария1
Группа B
тв
12.06ЗавершенДания0Финляндия1
Группа B
тв
12.06ЗавершенБельгия3Россия0
Группа D
тв
13.06ЗавершенАнглия1Хорватия0
Группа C
тв
13.06ЗавершенАвстрия3Сев. Македония1
Группа C
тв
13.06ЗавершенНидерланды3Украина2
Группа D
тв
14.06ЗавершенШотландия0Чехия2
Группа E
тв
14.06ЗавершенПольша1Словакия2
Группа E
тв
14.06ЗавершенИспания0Швеция0
Группа F
тв
15.06ЗавершенВенгрия0Португалия3
Группа F
тв
15.06ЗавершенФранция1Германия0
Группа B
тв
16.06ЗавершенФинляндия0Россия1
Группа A
тв
16.06ЗавершенТурция0Уэльс2
Группа A
тв
16.06ЗавершенИталия3Швейцария0
Группа C
тв
17.06ЗавершенУкраина2Сев. Македония1
Группа B
тв
17.06ЗавершенДания1Бельгия2
Группа C
тв
17.06ЗавершенНидерланды2Австрия0
Группа E
тв
18.06ЗавершенШвеция1Словакия0
Группа D
тв
18.06ЗавершенХорватия1Чехия1
Группа D
тв
18.06ЗавершенАнглия0Шотландия0
Группа F
тв
19.06ЗавершенВенгрия1Франция1
Группа F
тв
19.06ЗавершенПортугалия2Германия4
Группа E
тв
19.06ЗавершенИспания1Польша1
Группа A
тв
20.06ЗавершенШвейцария3Турция1
Группа A
тв
20.06ЗавершенИталия1Уэльс0
Группа C
тв
21.06ЗавершенУкраина0Австрия1
Группа C
тв
21.06ЗавершенСев. Македония0Нидерланды3
Группа B
тв
21.06ЗавершенФинляндия0Бельгия2
Группа B
тв
21.06ЗавершенРоссия1Дания4
Группа D
тв
22.06ЗавершенЧехия0Англия1
Группа D
тв
22.06ЗавершенХорватия3Шотландия1
Группа E
тв
23.06ЗавершенСловакия0Испания5
Группа E
тв
23.06ЗавершенШвеция3Польша2
Группа F
тв
23.06ЗавершенГермания2Венгрия2
Группа F
тв
23.06ЗавершенПортугалия2Франция2
1/8 финала
тв
26.06ЗавершенУэльс0Дания4
1/8 финала
тв
26.06ЗавершенДоп. времяИталия2Австрия1
1/8 финала
тв
27.06ЗавершенНидерланды0Чехия2
1/8 финала
тв
27.06ЗавершенБельгия1Португалия0
1/8 финала
тв
28.06ЗавершенДоп. времяХорватия3Испания5
1/8 финала
тв
28.06ЗавершенПенальтиФранция3 (4)Швейцария3 (5)
1/8 финала
тв
29.06ЗавершенАнглия2Германия0
1/8 финала
тв
29.06ЗавершенДоп. времяШвеция1Украина2
1/4 финала
тв
2.07ЗавершенПенальтиШвейцария1 (1)Испания1 (3)
1/4 финала
тв
2.07ЗавершенБельгия1Италия2
1/4 финала
тв
3.07ЗавершенЧехия1Дания2
1/4 финала
тв
3.07ЗавершенУкраина0Англия4
1/2 финала
тв
6.07Не началсяИталияИспания
1/2 финала
тв
7.07Не началсяАнглияДания
Финал
тв
11.07Не началсяW49W50
Таблицы
Все таблицы
Группа B
1
Бельгия
39
2
Дания
33
3
Финляндия
33
4
Россия
33
Группа A
1
Италия
39
2
Уэльс
34
3
Швейцария
34
4
Турция
30
Группа C
1
Нидерланды
39
2
Австрия
36
3
Украина
33
4
Сев. Македония
30
Группа D
1
Англия
37
2
Хорватия
34
3
Чехия
34
4
Шотландия
31
Группа E
1
Швеция
37
2
Испания
35
3
Словакия
33
4
Польша
31
Группа F
1
Франция
35
2
Германия
34
3
Португалия
34
4
Венгрия
32
20:24 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Сборная провалила Евро-2020, но заработала солидную сумму. Как такое возможно?

Разобрали финансовый аспект выступления России на турнире.

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Источник: AFP 2021

В пятницу заместитель председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко провел совещание с участием министра спорта Олега Матыцина, представителей администрации президента, а также руководителей спортивных федераций и профессиональных лиг по игровым видам спорта, включая Российский футбольный союз и Федерацию хоккея России. По его итогам появилось жесткое заявление.

— Игра наших футболистов на чемпионате Европы, поражение хоккеистов в четвертьфинале на чемпионате мира, проигрыш сборной команде Мексики в баскетбольном отборе на Олимпиаду — это не те результаты, которых от нас требуют налогоплательщики и правительство, — привела слова Чернышенко пресс-служба вице-премьера. — В ходе прямой линии президент сказал о необходимости принятия кадровых и управленческих решений в спортивной отрасли. Засилье легионеров, перегретый рынок зарплат спортсменов, непрозрачные критерии отбора — все эти проблемы требуют безотлагательных действий.

Дмитрий Чернышенко | Источник: РИА "Новости"

Понятно, что рядовые болельщики, те самые налогоплательщики, разочарованы неудачным выступлением нашей национальной команды на полудомашнем Евро-2020. Все мы ждали и хотели большего. Но вот финансовые показатели выглядят не столь плачевно.

Из общего призового фонда ЧЕ в 371 миллион евро (официальные данные УЕФА) россиянам досталось 10,75 миллиона. Эта сумма сложилась из 9,25 миллиона, положенных каждому финалисту просто за участие, и 1,5 миллиона сверх того за победу над Финляндией. Кстати, ничья оценивается вдвое меньше — 750 тысяч евро.

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Этот доход позволил:

а) покрыть затраты на участие сборной в отборочной кампании. Каждая из пяти выездных встреч в зависимости от логистики (мы, напомню, соперничали с Бельгией, Шотландией, Кипром, Казахстаном и Сан-Марино) обходилась где-то в 200−300 тысяч евро. Меньше стоила — но тоже требовала вложений — организация домашних игр. Выход в финальную стадию Евро эти расходы полностью отбил;.

б) перекрыть зарплату Черчесова и его штаба за период с момента окончания квалификации. Оклад главного тренера, например, составляет 2,5 миллиона евро в год, квалификация завершилась в ноябре 2019-го. Дальше путем элементарных арифметических действий можете при желании посчитать сами;.

в) выплатить премиальные футболистам — если они, конечно, прописаны в договоре с РФС;.

г) получить прибыль для футбольного союза;.

д) увеличить бюджет государства — со средств, полученных от УЕФА, РФС заплатит налоги.

Ничего этого не было бы, если сборная не пробилась бы на Евро-2020.

Также нужно иметь в виду, что футбольный союз, общественная организация, существует на деньги, получаемые от спонсоров и партнеров, плюс на то, что заработает сам посредством коммерческой и маркетинговой деятельности. А первая мужская сборная выступает в этом процессе локомотивом — именно под нее заключается львиная доля коммерческих и партнерских соглашений.

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Можно еще сравнить с заработком за ЧМ-2018. Тогда призовой фонд ФИФА установила в размере 400 миллионов долларов. Наши выступили намного успешнее, чем сейчас, что отразилось на призовых. Россия получила 16 миллионов: 8 — за участие, 4 — за выход из группы и еще 4 — за победу в ⅛ финала.

Еще раз повторю: спортивный результат на Евро не может оцениваться иначе как провальный. Но с финансовой точки зрения все намного лучше, чем если бы россияне вовсе остались без финального турнира. Как мы видим, участие на ЧМ и Евро не только очень важно с точки зрения развития футбола, оно еще и позволяет заработать хорошие суммы. Поэтому нам крайне необходимо пробиться в Катар. Но с учетом сложной системы отбора сделать это непросто.

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История чемпионатов Европы
1960
Франция
1
СССР
СССР
2
Югославия
Югославия
3
Чехословакия
Чехословакия
1984
Франция
1
Франция
Франция
2
Испания
Испания
3
Португалия
Португалия
3
Дания
Дания
1992
Швеция
1
Дания
Дания
2
Германия
Германия
3
Нидерланды
Нидерланды
3
Швеция
Швеция
2012
Польша/Украина
1
Испания
Испания
2
Италия
Италия
3
Португалия
Португалия
3
Германия
Германия
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24Испания в серии пенальти обыграла Швейцарию
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45Украина обыграла Швецию и вышла в четвертьфинал
15Англия выбила Германию с Евро
24Швейцария вырвала победу у Франции в 1/8 финала
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37Бельгия выстояла и отправила португальцев домой
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