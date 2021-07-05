Российского судью Карасёва нарисовали в Германии. На туалетной бумаге

Чемпионат Европы по футболу 2020

11 июня - 11 июля 2021

0д0ч0м
Группа A
тв
11.06ЗавершенТурция0Италия3
Группа A
тв
12.06ЗавершенУэльс1Швейцария1
Группа B
тв
12.06ЗавершенДания0Финляндия1
Группа B
тв
12.06ЗавершенБельгия3Россия0
Группа D
тв
13.06ЗавершенАнглия1Хорватия0
Группа C
тв
13.06ЗавершенАвстрия3Сев. Македония1
Группа C
тв
13.06ЗавершенНидерланды3Украина2
Группа D
тв
14.06ЗавершенШотландия0Чехия2
Группа E
тв
14.06ЗавершенПольша1Словакия2
Группа E
тв
14.06ЗавершенИспания0Швеция0
Группа F
тв
15.06ЗавершенВенгрия0Португалия3
Группа F
тв
15.06ЗавершенФранция1Германия0
Группа B
тв
16.06ЗавершенФинляндия0Россия1
Группа A
тв
16.06ЗавершенТурция0Уэльс2
Группа A
тв
16.06ЗавершенИталия3Швейцария0
Группа C
тв
17.06ЗавершенУкраина2Сев. Македония1
Группа B
тв
17.06ЗавершенДания1Бельгия2
Группа C
тв
17.06ЗавершенНидерланды2Австрия0
Группа E
тв
18.06ЗавершенШвеция1Словакия0
Группа D
тв
18.06ЗавершенХорватия1Чехия1
Группа D
тв
18.06ЗавершенАнглия0Шотландия0
Группа F
тв
19.06ЗавершенВенгрия1Франция1
Группа F
тв
19.06ЗавершенПортугалия2Германия4
Группа E
тв
19.06ЗавершенИспания1Польша1
Группа A
тв
20.06ЗавершенШвейцария3Турция1
Группа A
тв
20.06ЗавершенИталия1Уэльс0
Группа C
тв
21.06ЗавершенУкраина0Австрия1
Группа C
тв
21.06ЗавершенСев. Македония0Нидерланды3
Группа B
тв
21.06ЗавершенФинляндия0Бельгия2
Группа B
тв
21.06ЗавершенРоссия1Дания4
Группа D
тв
22.06ЗавершенЧехия0Англия1
Группа D
тв
22.06ЗавершенХорватия3Шотландия1
Группа E
тв
23.06ЗавершенСловакия0Испания5
Группа E
тв
23.06ЗавершенШвеция3Польша2
Группа F
тв
23.06ЗавершенГермания2Венгрия2
Группа F
тв
23.06ЗавершенПортугалия2Франция2
1/8 финала
тв
26.06ЗавершенУэльс0Дания4
1/8 финала
тв
26.06ЗавершенДоп. времяИталия2Австрия1
1/8 финала
тв
27.06ЗавершенНидерланды0Чехия2
1/8 финала
тв
27.06ЗавершенБельгия1Португалия0
1/8 финала
тв
28.06ЗавершенДоп. времяХорватия3Испания5
1/8 финала
тв
28.06ЗавершенПенальтиФранция3 (4)Швейцария3 (5)
1/8 финала
тв
29.06ЗавершенАнглия2Германия0
1/8 финала
тв
29.06ЗавершенДоп. времяШвеция1Украина2
1/4 финала
тв
2.07ЗавершенПенальтиШвейцария1 (1)Испания1 (3)
1/4 финала
тв
2.07ЗавершенБельгия1Италия2
1/4 финала
тв
3.07ЗавершенЧехия1Дания2
1/4 финала
тв
3.07ЗавершенУкраина0Англия4
1/2 финала
тв
6.07Не началсяИталияИспания
1/2 финала
тв
7.07Не началсяАнглияДания
Финал
тв
11.07Не началсяW49W50
Таблицы
Все таблицы
Группа B
1
Бельгия
39
2
Дания
33
3
Финляндия
33
4
Россия
33
Группа A
1
Италия
39
2
Уэльс
34
3
Швейцария
34
4
Турция
30
Группа C
1
Нидерланды
39
2
Австрия
36
3
Украина
33
4
Сев. Македония
30
Группа D
1
Англия
37
2
Хорватия
34
3
Чехия
34
4
Шотландия
31
Группа E
1
Швеция
37
2
Испания
35
3
Словакия
33
4
Польша
31
Группа F
1
Франция
35
2
Германия
34
3
Португалия
34
4
Венгрия
32
00:17 (мск), источник: Чемпионат.com

Российского судью Карасёва нарисовали в Германии. На туалетной бумаге

Там ещё нашлось место для украинца Зинченко. Необычный арт про Евро-2020!

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Источник: Чемпионат.com

Чемпионат Европы — главное футбольное событие года. Как это обычно бывает со всем ярким, Евро стал объектом различного творчества. Один из таких артов зацепил болельщиков своей оригинальностью. Думаете, невозможно связать Сергея Карасёва и туалетную бумагу? Оказывается, возможно.

При чём тут Карасёв?

Немецкий художник Себастьян Клюр изобразил ключевые моменты матчей плей-офф Евро на туалетной бумаге. Так, на рисунке про встречу Бельгия — Португалия нарисован Криштиану Роналду, уходящий вдаль с короной в руке. Вратарь Испании Унай Симон сначала допускает дикий ляп в игре с Хорватией, а потом становится героем для своей страны. Килиан Мбаппе и Томас Мюллер в ужасе от упущенных моментов и вылета своих сборных. А украинец Александр Зинченко показывает критикам, что пора помолчать.

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В части, посвящённой матчам 1/8 финала, засветился российский судья Сергей Карасёв. Он обслуживал встречу Нидерландов с Чехией, которая завершилась сенсационной победой чехов (2:0). На бумаге изображён момент, произошедший на 55-й минуте и ставший ключевым в противостоянии. Защитник Маттейс де Лигт проиграл борьбу нападающему рядом со своей штрафной и умышленно сыграл рукой. Карасёв с помощью VAR заслуженно удалил футболиста — этот момент и попал на рисунок.

Что это за художник?

Себастьян Клюр — любитель футбола и болельщик «Шальке-04». В своём «инстаграме», где на данный момент почти 4 тысячи подписчиков, он частенько выкладывает рисунки. Как правило, объектом творений немца становится именно клуб из Гельзенкирхена.

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На туалетной бумаге Клюр рисует не впервые. Недавно он изобразил таким образом специалистов, занимавших пост главного тренера «Шальке» в течение последних 15 лет, — в том числе Доменико Тедеско, который ещё недавно возглавлял московский «Спартак».

В комментариях под постом про Евро все довольны. Люди считают, что творчество Клюра заслуживает больше внимания. Возможно, сейчас самое время для его звёздного часа.

Михаил Рождественский

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Вся история чемпионатов
История чемпионатов Европы
1968
Италия
1
Италия
Италия
2
Югославия
Югославия
3
Англия
Англия
1996
Англия
1
Германия
Германия
2
Чехия
Чехия
3
Франция
Франция
3
Англия
Англия
2012
Польша/Украина
1
Испания
Испания
2
Италия
Италия
3
Португалия
Португалия
3
Германия
Германия
2016
Франция
1
Португалия
Португалия
2
Франция
Франция
3
Германия
Германия
3
Уэльс
Уэльс
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