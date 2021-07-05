Украинские фанаты овациями встретили вернувшуюся с Евро сборную
Сборная Украины по футболу вернулась в страну после вылета с чемпионата Европы — 2020.
Сборная Украины по футболу вернулась в страну после вылета с чемпионата Европы — 2020.
Напомним, команда Андрея Шевченко уступила в четвертьфинале сборной Англии (0:4).
Несмотря на разгромное поражение в матче ¼ финала Евро, фанаты сборной Украины встретили футболистов и тренерский штаб как героев.
Представители национальной команды поднялись на установленную сцену и спели вместе с болельщиками гимн страны.
После этого главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко взял инициативу на себя и произнёс речь, в которой поблагодарил игроков и болельщиков.