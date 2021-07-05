Радимов назвал шуткой слова о том, что Россия сыграла бы лучше Украины в матче с Англией

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«В первую очередь нужно дать пояснения по поводу моего твита после матча Украина — Англия.

К сожалению, запись в соцсетях не всегда может передать иронию. Наверное, чтобы подчеркнуть ее, надо было поставить смайлик. Рассчитывал, что шутка и так понятна.

Но все же поясняю еще раз: это было сказано с иронией. Тем более в своей предыдущей колонке после 1/8 финала я хвалил украинцев. И сейчас хочу сказать — ребята молодцы, заслуженно вышли в четвертьфинал, — приводит слова Радимова «Матч ТВ».

На групповом этапе украинцы проиграли Нидерландам 2:3, обыграли Северную Македонию 2:1 и уступили Австрии 0:1, выйдя в 1/8 финала с тремя очками с третьего места в группе по дополнительным показателям. В первом матче плей-офф подопечные Андрея Шевченко оказались сильнее Швеции (2:1).