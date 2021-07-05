Черданцев назвал имя тренера, который должен сменить Черчесова в сборной России
Российский спортивный комментатор Георгий Черданцев поделился мнением, кто должен сменить Станислава Черчесова в национальной команде после чемпионата Европы — 2020.
Российский спортивный комментатор Георгий Черданцев поделился мнением, кто должен сменить Станислава Черчесова в национальной команде после чемпионата Европы — 2020.
«Не знаю, для чего вообще устраивалась
Кто вместо Черчесова? Если б я решал и определить кандидатуру следовало завтра — назначил бы Валерия Карпина», — приводит слова Черданцева «СЭ».
По итогам группового этапа Евро-2020 сборная России, набравшая три очка, заняла последнее место в группе B. В матчах группового этапа коллектив Станислава Черчесова проиграл Бельгии (0:3) и Дании (1:4), а также обыграл Финляндию (1:0).
На заседании технического комитета Российского футбольного союза (РФС) работа Черчесова была признана неудовлетворительной. При этом комитет выразил тренеру поддержку.