Черданцев назвал имя тренера, который должен сменить Черчесова в сборной России

«Не знаю, для чего вообще устраивалась пресс-конференция Черчесова. Мы опять не услышали ответов на главные вопросы. Что говорить про кресло? Тренеры приходят и уходят. На этом месте десятилетиями не сидят. После неудачного цикла уход в отставку — что такого?



Кто вместо Черчесова? Если б я решал и определить кандидатуру следовало завтра — назначил бы Валерия Карпина», — приводит слова Черданцева «СЭ».