Спинаццола, получивший травму в матче с Бельгией на Евро, пропустит 6−7 месяцев
Защитник сборной Италии Леонардо Спинаццола, получивший травму ахиллова сухожилия в матче ¼ финала Евро-2020 с командой Бельгии (2:1), пропустит 6−7 месяцев.
Защитник сборной Италии Леонардо Спинаццола, получивший травму ахиллова сухожилия в матче ¼ финала Евро-2020 с командой Бельгии (2:1), пропустит 6−7 месяцев.
Об этом сообщает Sky Sport.
По информации источника, футболисту со словами поддержки уже позвонили главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью и директор «Челси» Марина Грановская. Отмечается, что одним из клубов, заинтересованных в подписании игрока, является «Челси».
После победного четвертьфинального матча с бельгийцами (2:1) футболисты сборной Италии поддержали Спинаццолу: в самолёте, направляющемся из Мюнхена, итальянские игроки начали дружно скандировать кричалку в честь травмированного защитника.
В полуфинале Евро-2020 команда Роберто Манчини встретится со сборной Испании.