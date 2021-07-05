Юрий Жирков прокомментировал критику в адрес сборной России после Евро-2020

«На этот раз сборная имела на подготовку немного меньше времени по сравнению c чемпионатом мира. Но в принципе готовились по тому же плану, имелись лишь небольшие отличия в деталях. Сборы для игроков были непростые, тренировки — достаточно тяжелые, что, впрочем, неудивительно. К большому сожалению, сейчас нашей команде не удалось выйти из группы. Когда такое происходит, то, естественно, в адрес сборной идет большая волна критики. Для меня абсолютно понятно, что в этом вина не только главного тренера, но и всей команды.



Станислав Саламович — квалифицированный, очень требовательный тренер. В то же время он в меру строгий и обладает отличным чувством юмора. Свой уровень Черчесов доказал не только на чемпионате мира 2018 года, но и работая в таких клубах, как “Динамо”, “Легия” и других. Мы четко понимали требования тренерского штаба. Но футбол непредсказуем, и на этом Евро нам не удалось решить задачу по выходу в плей-офф. Повторюсь, что ответственность за это несет вся команда», — сказал Жирков.