В Лондон не пустят иностранных болельщиков на полуфиналы и финал Евро-2020 — что происходит, причины

На матчах полуфинала и финальной игре количество болельщиков будет составлять порядка 60 000 человек — решение об увеличении посещаемости до 75% правительство Великобритании приняло в конце июня. Это на самом деле большое событие для страны: британские трибуны так не заполнялись уже 15 месяцев.

«Мы очень рады, что больше болельщиков теперь смогут пройти через турникеты “Уэмбли” и насладиться финалом, — прокомментировал новость министр культуры Великобритании Оливер Дауден. — Поскольку мы продолжаем добиваться прогресса в нашей дорожной карте выхода из изоляции, обеспечение общественной безопасности остаётся нашим главным приоритетом. Мы очень тесно сотрудничали с УЕФА и ФА, чтобы обеспечить принятие строгих и жёстких мер в области общественного здравоохранения, в то же время позволяя большему количеству болельщиков наблюдать за происходящим вживую. Финал обещает стать незабываемым моментом в восстановлении нашей страны после пандемии».

Жаль лишь, что насладиться этим незабываемым моментом смогут только жители Великобритании.

Что это значит?

На сайте правительства Великобритании указано, что для болельщиков, собирающихся посетить полуфиналы и финал, будут действовать «строгие меры, которые призваны обеспечить безопасное и надёжное завершение турнира и отражают чёткую позицию, что здоровье населения — абсолютный приоритет».

Вот и главная ограничительная мера: любые болельщики, желающие поехать в Великобританию на матчи, могут сделать это только при наличии билета, а также при условии, что их страна не находится в зоне красного или янтарного списка (а туда внесён почти весь мир).

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--8a682bef75290e68d266" data-vnd="8a682bef75290e68d266" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=8a682bef75290e68d266" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

То есть никто не сможет приехать из-за рубежа? Вообще никак?

Может, но, в любом случае, сейчас уже поздно: владельцы билетов, прибывающие в Лондон из стран красного или янтарного списков, должны отсидеть 10-дневный карантин, сдать тесты на 2-й и 8-й день самоизоляции или заказать третий тест на 5-й день, чтобы выйти раньше. Нарушение одного из правил грозит штрафом в 10 000 фунтов стерлингов.

Издание Daily Mail сообщало, что на финал смогут прилететь 1000 болельщиков каждой сборной, передвижение которых будет жёстко ограничено: чартерный самолёт — стадион — снова самолёт. Но подтверждение этой информации так и не появилось на сайте правительства Великобритании.

Получается, если Англия выйдет в финал, у неё будет преимущество в виде полных домашних трибун?