Игорь Шалимов: Я в ужасе от пресс-конференции Черчесова
Бывший главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов высказался о возможной отставке Станислава Черчесова с поста наставника сборной России.
Бывший главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов высказался о возможной отставке Станислава Черчесова с поста наставника сборной России.
«Я в ужасе от
Также непонятно, кто придёт на место Черчесова: Валерий Карпин, Леонид Слуцкий или
На Евро-2020 российская национальная команда набрала три очка и вылетела с турнира, заняв последнее, четвёртое место в группе B. Выше финишировали Бельгия, Дания и Финляндия.