Дмитрий Губерниев: Братский украинский народ сделает все, чтобы смешное решение Минкульта страны было отменено

— Ну что, ребята, свершилось! Министерство культуры Украины внесло меня в список лиц, представляющих угрозу национальной безопасности страны. Наверное, это за то, что я последние десятилетия поддерживал украинский спорт, украинский биатлон, украинские лыжи, украинские прыжки в воду, украинское синхронное плавание… Много-много чего спортивного украинского я поддерживал и поддерживаю. У меня много замечательных украинских друзей-спортсменов, болельщиков и так далее.

Может, это за то, что я обращал внимание на то, что Андрей Шевченко и футболисты сборной Украины говорят по-русски и именно русский язык объединял команду, которая очень неплохо выступила на чемпионате Европы.

Ну так вот, Министерство бескультурья украинского, есть такая поговорка: «Дуракам закон не писан. Если писан, так расписан». Я не сомневаюсь, вспомните решение по Филиппу Киркорову, что братский украинский народ, влюбленный в мои репортажи, замечательные болельщики Украины, которые мне пишут, смотрят мои репортажи, сделают всё, чтобы ваше тупорылое, идиотское, смешное решение было отменено.

Я мог бы продолжать беспрепятственно приезжать на мою любимую Украину будучи по-настоящему любимым комментатором, народным артистом и так далее. Правда она всегда сильнее кривды. Спасибо, друзья, — сказал Губерниев в видео, опубликованном в своем Telegram.

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