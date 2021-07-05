«У Англии проблем не было вообще»: Моуринью высказался о разгроме Украины
МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Наставник «Ромы» Жозе Моуринью порассуждал об убедительной победе Англии над Украиной в ¼ финала ЕВРО-2020.
МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Наставник «Ромы» Жозе Моуринью порассуждал об убедительной победе Англии над Украиной в ¼ финала ЕВРО-2020.
Встреча прошла в Риме 3 июля и завершилась разгромом «жовто-блакитных» — 0:4.
«У Англии проблем не было вообще. Прошли крайне легко, даже слишком… Да, англичане сыграли хорошо и сами себе облегчили задачу, однако, как я изначально и думал, проблем и не должно было возникнуть. Англия всегда вела игру и могла победить со счетом 5:0. Но дальше будет сложнее, Дания гораздо лучше Украины», — приводит слова Моуринью The Sun.
Отметим, что в полуфинале турнира англичане встретятся со сборной Дании.