«У Англии проблем не было вообще»: Моуринью высказался о разгроме Украины

«У Англии проблем не было вообще. Прошли крайне легко, даже слишком… Да, англичане сыграли хорошо и сами себе облегчили задачу, однако, как я изначально и думал, проблем и не должно было возникнуть. Англия всегда вела игру и могла победить со счетом 5:0. Но дальше будет сложнее, Дания гораздо лучше Украины», — приводит слова Моуринью The Sun.