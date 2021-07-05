Чернышенко оценил организацию Евро-2020 в Санкт-Петербурге

«ЕВРО стал настоящим праздником для всех любителей футбола всего мира. Петербург принял 7 матчей, все матчи ЕВРО посетили более 135 тысяч болельщиков. Особое внимание уделялось вопросам безопасности. Все проходили обязательное тестирование, выполняли требования Роспотребнадзора. Все прошло на самом высоком уровне.



Правительство РФ продолжит оказывать поддержку международным событиям в нашей стране. Не ставим точку, начинаем подготовку к финалу Лиги чемпионов», — сказал Чернышенко на пресс-конференции.