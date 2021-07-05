УЕФА представил мяч для финального матча чемпионата Европы
Встреча состоится 11 июля на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.
Встреча состоится 11 июля на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.
ТАСС, 5 июля. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) представил мяч, которым сыграют команды в финальном матче чемпионата Европы. Изображение опубликовано
Финал чемпионата Европы состоится 11 июля на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.
Первый финалист определится 6 июля в матче между сборными Италии и Испании, второй — 7 июля во встрече между командами Англии и Дании. Обе игры пройдут на «Уэмбли».