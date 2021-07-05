Сорокин: УЕФА не высказывал претензий из-за заражения финских болельщиков в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 июля. /ТАСС/. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не высказывал претензий оргкомитету российской части чемпионата Европы из-за массового заражения коронавирусом финских болельщиков на матчах турнира в Санкт-Петербурге. Об этом на пресс-конференции заявил генеральный директор оргкомитета российской части Евро Алексей Сорокин.

Финское министерство социальных дел и здравоохранения на прошлой неделе заявило, что заражение коронавирусом подтверждено уже у около 400 жителей Финляндии, вернувшихся в страну из Санкт-Петербурга после проходивших там матчей национальной сборной на чемпионате Европы. Всего в России на матчах, по данным министерства, побывало как минимум 4,5 тыс. финнов.

«Претензий мы никаких не слышали, — сказал Сорокин. — Да, когда люди путешествуют, у них больше шансов заразиться, чем у себя дома».

Сорокин отметил, что УЕФА проводил масштабное исследование о том, влияет ли посещение стадиона на шанс заразиться коронавирусом. Согласно данному исследованию на стадионе заразиться сложно.