Сорокин: УЕФА не высказывал претензий из-за заражения финских болельщиков в Петербурге
Ранее в Финляндии заявили, что заражение коронавирусом подтверждено уже у около 400 жителей страны, вернувшихся из
Ранее в Финляндии заявили, что заражение коронавирусом подтверждено уже у около 400 жителей страны, вернувшихся из
Финское министерство социальных дел и здравоохранения на прошлой неделе заявило, что заражение коронавирусом подтверждено уже у около 400 жителей Финляндии, вернувшихся в страну из
«Претензий мы никаких не слышали, — сказал Сорокин. — Да, когда люди путешествуют, у них больше шансов заразиться, чем у себя дома».
Сорокин отметил, что УЕФА проводил масштабное исследование о том, влияет ли посещение стадиона на шанс заразиться коронавирусом. Согласно данному исследованию на стадионе заразиться сложно.
Чемпионат Европы завершится 11 июля. Петербург принял шесть матчей группового этапа и один матч четвертьфинала.