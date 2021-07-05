Скандал в сборной Франции на Евро-2020, из-за чего разругались Погба, Варан и Павар, а также их родители

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Французы ехали на Евро-2020 с намерением взять ещё один трофей, а на деле поехали домой после первой же игры на вылет. СМИ утверждают, что причиной провала чемпионов мира могла стать напряжённая атмосфера в раздевалке, вылившаяся в конфликт прямо на поле в решающем матче.

В конце основного времени матча Франции и Швейцарии сцепились Погба и Павар. Судя по мимике и яростной жестикуляции, Поль был очень недоволен партнёром по команде.

Издание Le Parisien раскрыло причину ссоры между игроками. Павар был разочарован работой Погба в обороне, о чём и сообщил Варану. А последний передал смысл слов Павара Погба. Возможно, в искажённой форме.

«Бендж (Павар) считает, что ты недостаточно защищаешься», — по версии Le Parisien, предъявил Полю Варан. Погба накинулся на Павара: «Что ты сказал?» Игроков пришлось разнимать.

Болельщики в полном недоумении наблюдали за некрасивой сценой.

Chouks: «Павар реагирует так, как будто он заслужил своё место».

:): «Ваш товарищ по команде считает, что вы недостаточно защищаетесь. А вы вместо того, чтобы исправить это, скажете ему: “Что ты сказал?!” Нормально?».

AgueGoat: «Варан — враг нации».

Lieusantos: «Варан по-прежнему плох в защите, но продолжает сочинять сказки».

45: «Варан больше никогда не должен носить повязку».

Le J: «В каждом матче любого уровня такое происходит КАЖДЫЕ ВЫХОДНЫЕ».

'LYNE: «Погба действительно думает, что иногда он в центре внимания».

Le Koeur Ou Rien: «Сплочённость команды на уровне. Дешам был прав, но в этом случае он неправильно управлял игроками, поэтому они не обращали на это внимания».

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В конце встречи, на 90-й минуте, Погба вновь вступил в перепалку, но уже с Адриеном Рабьо. Рабьо возмутила потеря Погба, после которой швейцарцы сравняли счёт (3:3). В ситуацию пришлось вмешаться тренеру сборной Дидье Дешаму.

Журналист L’Equipe Себастьян Тарра, который в тот момент был на трибунах, рассказал о ссоре изданию L’Equipe du Soir: «На поле творилось безумие. Они [игроки] очень часто оскорбляли друг друга».

Ссора футболистов на пустом месте могла повлиять на общий настрой команды, полагает Le Parisien. Дело закончилось промахом самого дорогого футболиста Евро, Килиана Мбаппе, в серии пенальти.

Конфликты на поле спровоцировали разборки на трибуне. По информации RMC Sport, на «французском» секторе произошла перепалка между матерью Адриена Рабьо, родственниками Мбаппе и матерью Поля Погба.

В то время как Рабьо ругался с Погба, его мать язвительно поинтересовалась, как Поль «привёз» Франции гол. Она также попросила отца Килиана Мбаппе поговорить со своим сыном и сделать его «менее высокомерным».

Родственники Погба, в свою очередь, комментировали ошибки Рабьо, пытаясь побольнее уколоть его мать Вероник. Чтобы прекратить базарную ругань трёх семей, в ситуацию пришлось вмешаться охранникам.