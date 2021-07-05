Вице-капитан сборной России назвал причины неудачного выступления на Евро

По его словам, на результат повлияли травмы футболистов, из-за чего пришлось менять систему игру. Прежде всего, по мнению Джикии, эти проблемы коснулись обороны. Он также добавил, что он недоволен общим уровнем сборной России.

Защитник «Спартака» рассказал, что сборная России была хорошо готова к матчам против Бельгии и Дании, которые разгромно проиграла. Он также добавил, что на турнире нет ни одной слабой команды.