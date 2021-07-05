Вице-капитан сборной России назвал причины неудачного выступления на Евро

По его словам, на результат повлияли травмы футболистов,
Защитник «Спартака» рассказал, что сборная России была хорошо готова к матчам против Бельгии и Дании, которые разгромно проиграла. Он также добавил, что на турнире нет ни одной слабой команды.
Сборная России не сумела преодолеть групповой этап на чемпионате Европы, заняв последнее место в квартете. Команда потерпела два крупных поражения от Бельгии и Дании, а также с минимальным счетом одолела Финляндию. Джикия првоел на турнире всем три матча без замен.