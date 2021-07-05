«Карасёв — жертва подковёрных игр». Почему россиянину больше не дают судить на Евро?

Судья Сергей Карасёв — наверное, главный россиянин на Евро-2020. Сборная нашей страны вылетела с чемпионата Европы ещё две недели назад, а Карасёв продолжает работать на турнире. Его работу на матчах группового этапа и 1/8 финала хвалили не только в России. У нас многие рассчитывали, что Карасёву дадут поработать в поле на полуфинальном матче, а если повезёт — даже в финале. Да и решение предоставить ему отдых на четвертьфинал (Сергей получил лишь назначение резервным на игру между Данией и Чехией) давало надежду — ну уж полуфинал точно будет судить россиянин!

Футбол Евро 2020 1/2 финала, 6.07.2021, 22:00 Италия - Испания -

Вчера стало известно, что на первом полуфинале (между Италией и Испанией) арбитром в поле будет немец Феликс Брих, а Карасёв — лишь резервным судьёй. На второй полуфинал был назначен голландец Данни Маккели. Почему Карасёву, который хорошо отработал турнир, так и не дали полуфинал? Арбитр Игорь Федотов, продолжающий развивать свой YouTube-канал, специально для «Чемпионата» проанализировал сложную ситуацию.

«Маккели — любимчик, он очень нравится Розетти, — рассказал Федотов. — Я говорил про это ещё в начале турнира: тогда он ошибся в игре Италия — Турция, не увидев попадания мяча в руку турецкому игроку. Но потом ему всё равно дали работать. И вот сейчас дают полуфинал, хотя он далеко не лучший и даже не один из лучших судей на этом турнире. Лучшие: Куйперс — да, он уже завершает, но картины не портит и работает спокойно, Брих, хотя у него и был дёрганный матч в 1/8 финала, и Карасёв. Что мы имеем? Бриху дают полуфинал, Куйперсу, скорее всего, финал, а Карасёву — ничего, только назначение четвёртым на полуфинал. Так что Карасёв тут просто стал жертвой подковёрных игр. Это, конечно, несправедливо — полуфинал он заслужил.

Футбол Евро 2020 1/2 финала, 7.07.2021, 22:00 Англия - Дания -

При этом вопрос — можем ли мы надеяться на то, что Карасёв попадёт в финал Евро, остаётся открытым. Но шансов у Сергея не так много: «Финал, скорее всего, отдадут Куйперсу. Так просто принято — красиво прощаться с арбитрами, которые завершают карьеру, — объяснил Федотов. — Лаосу дали финал ЛЧ, до этого также красиво уйти давали англичанину Клатенбургу. Плюс финал обычно дают тем, кто работал на четвертьфиналах: словенца Винчича мы вычёркиваем — до уровня финала ему далеко, Бриху отдали полуфинал — значит, в финале его не увидим, англичанина Оливера мы в финале тоже вряд ли увидим, тем более если туда попадёт Англия. Так что вариант с Куйперсом выглядит очень логично. Если Карасёва вдруг назначат на финал, то мы все скажем «Вау!».

Но на этом Евро карьера Карасёва не заканчивается. Возможно, всё наоборот — и неназначение на полуфинал или финал говорит именно об этом:

«Возможно, Карасёву дают понять — “ты только зашёл, знай своё место”, — продолжил рассуждения Федотов. — Равшану Ирматову в своё время дали пять матчей чемпионата мира подряд, а после он пропал. Может, с Карасёвым так поступать не хотят, а хотят сделать из него топ-арбитра европейского уровня. А история с коленями (в матче Лиги чемпионов Карасёв отказался принять участие в акции Black Lives Matter. — Прим. “Чемпионата”) никак не может влиять, иначе бы его вообще не вызвали. Если бы хотели — отправили бы его судить Кубок Америки».