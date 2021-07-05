«Карасёв — жертва подковёрных игр». Почему россиянину больше не дают судить на Евро?

Чемпионат Европы по футболу 2020

11 июня - 11 июля 2021

0д0ч0м

до финала чемпионата Европы

Группа A
тв
11.06ЗавершенТурция0Италия3
Группа A
тв
12.06ЗавершенУэльс1Швейцария1
Группа B
тв
12.06ЗавершенДания0Финляндия1
Группа B
тв
12.06ЗавершенБельгия3Россия0
Группа D
тв
13.06ЗавершенАнглия1Хорватия0
Группа C
тв
13.06ЗавершенАвстрия3Сев. Македония1
Группа C
тв
13.06ЗавершенНидерланды3Украина2
Группа D
тв
14.06ЗавершенШотландия0Чехия2
Группа E
тв
14.06ЗавершенПольша1Словакия2
Группа E
тв
14.06ЗавершенИспания0Швеция0
Группа F
тв
15.06ЗавершенВенгрия0Португалия3
Группа F
тв
15.06ЗавершенФранция1Германия0
Группа B
тв
16.06ЗавершенФинляндия0Россия1
Группа A
тв
16.06ЗавершенТурция0Уэльс2
Группа A
тв
16.06ЗавершенИталия3Швейцария0
Группа C
тв
17.06ЗавершенУкраина2Сев. Македония1
Группа B
тв
17.06ЗавершенДания1Бельгия2
Группа C
тв
17.06ЗавершенНидерланды2Австрия0
Группа E
тв
18.06ЗавершенШвеция1Словакия0
Группа D
тв
18.06ЗавершенХорватия1Чехия1
Группа D
тв
18.06ЗавершенАнглия0Шотландия0
Группа F
тв
19.06ЗавершенВенгрия1Франция1
Группа F
тв
19.06ЗавершенПортугалия2Германия4
Группа E
тв
19.06ЗавершенИспания1Польша1
Группа A
тв
20.06ЗавершенШвейцария3Турция1
Группа A
тв
20.06ЗавершенИталия1Уэльс0
Группа C
тв
21.06ЗавершенУкраина0Австрия1
Группа C
тв
21.06ЗавершенСев. Македония0Нидерланды3
Группа B
тв
21.06ЗавершенФинляндия0Бельгия2
Группа B
тв
21.06ЗавершенРоссия1Дания4
Группа D
тв
22.06ЗавершенЧехия0Англия1
Группа D
тв
22.06ЗавершенХорватия3Шотландия1
Группа E
тв
23.06ЗавершенСловакия0Испания5
Группа E
тв
23.06ЗавершенШвеция3Польша2
Группа F
тв
23.06ЗавершенГермания2Венгрия2
Группа F
тв
23.06ЗавершенПортугалия2Франция2
1/8 финала
тв
26.06ЗавершенУэльс0Дания4
1/8 финала
тв
26.06ЗавершенДоп. времяИталия2Австрия1
1/8 финала
тв
27.06ЗавершенНидерланды0Чехия2
1/8 финала
тв
27.06ЗавершенБельгия1Португалия0
1/8 финала
тв
28.06ЗавершенДоп. времяХорватия3Испания5
1/8 финала
тв
28.06ЗавершенПенальтиФранция3 (4)Швейцария3 (5)
1/8 финала
тв
29.06ЗавершенАнглия2Германия0
1/8 финала
тв
29.06ЗавершенДоп. времяШвеция1Украина2
1/4 финала
тв
2.07ЗавершенПенальтиШвейцария1 (1)Испания1 (3)
1/4 финала
тв
2.07ЗавершенБельгия1Италия2
1/4 финала
тв
3.07ЗавершенЧехия1Дания2
1/4 финала
тв
3.07ЗавершенУкраина0Англия4
1/2 финала
тв
6.07Не началсяИталияИспания
1/2 финала
тв
7.07Не началсяАнглияДания
Финал
тв
11.07Не началсяW49W50
Таблицы
Все таблицы
Группа B
1
Бельгия
39
2
Дания
33
3
Финляндия
33
4
Россия
33
Группа A
1
Италия
39
2
Уэльс
34
3
Швейцария
34
4
Турция
30
Группа C
1
Нидерланды
39
2
Австрия
36
3
Украина
33
4
Сев. Македония
30
Группа D
1
Англия
37
2
Хорватия
34
3
Чехия
34
4
Шотландия
31
Группа E
1
Швеция
37
2
Испания
35
3
Словакия
33
4
Польша
31
Группа F
1
Франция
35
2
Германия
34
3
Португалия
34
4
Венгрия
32
22:22 (мск), источник: Чемпионат.com

«Карасёв — жертва подковёрных игр». Почему россиянину больше не дают судить на Евро?

Нашему арбитру намекнули, что нужно «знать своё место»? Разбор Игоря Федотова.

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Источник: Чемпионат.com

Судья Сергей Карасёв — наверное, главный россиянин на Евро-2020. Сборная нашей страны вылетела с чемпионата Европы ещё две недели назад, а Карасёв продолжает работать на турнире. Его работу на матчах группового этапа и 1/8 финала хвалили не только в России. У нас многие рассчитывали, что Карасёву дадут поработать в поле на полуфинальном матче, а если повезёт — даже в финале. Да и решение предоставить ему отдых на четвертьфинал (Сергей получил лишь назначение резервным на игру между Данией и Чехией) давало надежду — ну уж полуфинал точно будет судить россиянин!

Футбол

Евро 2020
1/2 финала, 6.07.2021, 22:00

Италия-Испания-

Вчера стало известно, что на первом полуфинале (между Италией и Испанией) арбитром в поле будет немец Феликс Брих, а Карасёв — лишь резервным судьёй. На второй полуфинал был назначен голландец Данни Маккели. Почему Карасёву, который хорошо отработал турнир, так и не дали полуфинал? Арбитр Игорь Федотов, продолжающий развивать свой YouTube-канал, специально для «Чемпионата» проанализировал сложную ситуацию.

«Маккели — любимчик, он очень нравится Розетти, — рассказал Федотов. — Я говорил про это ещё в начале турнира: тогда он ошибся в игре Италия — Турция, не увидев попадания мяча в руку турецкому игроку. Но потом ему всё равно дали работать. И вот сейчас дают полуфинал, хотя он далеко не лучший и даже не один из лучших судей на этом турнире. Лучшие: Куйперс — да, он уже завершает, но картины не портит и работает спокойно, Брих, хотя у него и был дёрганный матч в 1/8 финала, и Карасёв. Что мы имеем? Бриху дают полуфинал, Куйперсу, скорее всего, финал, а Карасёву — ничего, только назначение четвёртым на полуфинал. Так что Карасёв тут просто стал жертвой подковёрных игр. Это, конечно, несправедливо — полуфинал он заслужил.

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Евро 2020
1/2 финала, 7.07.2021, 22:00

Англия-Дания-

При этом вопрос — можем ли мы надеяться на то, что Карасёв попадёт в финал Евро, остаётся открытым. Но шансов у Сергея не так много: «Финал, скорее всего, отдадут Куйперсу. Так просто принято — красиво прощаться с арбитрами, которые завершают карьеру, — объяснил Федотов. — Лаосу дали финал ЛЧ, до этого также красиво уйти давали англичанину Клатенбургу. Плюс финал обычно дают тем, кто работал на четвертьфиналах: словенца Винчича мы вычёркиваем — до уровня финала ему далеко, Бриху отдали полуфинал — значит, в финале его не увидим, англичанина Оливера мы в финале тоже вряд ли увидим, тем более если туда попадёт Англия. Так что вариант с Куйперсом выглядит очень логично. Если Карасёва вдруг назначат на финал, то мы все скажем «Вау!».

Но на этом Евро карьера Карасёва не заканчивается. Возможно, всё наоборот — и неназначение на полуфинал или финал говорит именно об этом:

«Возможно, Карасёву дают понять — “ты только зашёл, знай своё место”, — продолжил рассуждения Федотов. — Равшану Ирматову в своё время дали пять матчей чемпионата мира подряд, а после он пропал. Может, с Карасёвым так поступать не хотят, а хотят сделать из него топ-арбитра европейского уровня. А история с коленями (в матче Лиги чемпионов Карасёв отказался принять участие в акции Black Lives Matter. — Прим. “Чемпионата”) никак не может влиять, иначе бы его вообще не вызвали. Если бы хотели — отправили бы его судить Кубок Америки».

Максим Пахомов

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Вся история чемпионатов
История чемпионатов Европы
1964
Испания
1
Испания
Испания
2
СССР
СССР
3
Венгрия
Венгрия
1968
Италия
1
Италия
Италия
2
Югославия
Югославия
3
Англия
Англия
1980
Италия
1
ФРГ
ФРГ
2
Бельгия
Бельгия
3
Чехословакия
Чехословакия
1984
Франция
1
Франция
Франция
2
Испания
Испания
3
Португалия
Португалия
3
Дания
Дания
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Ференц Пушкаш (Будапешт)
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