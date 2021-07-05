«Карасёв — жертва подковёрных игр». Почему россиянину больше не дают судить на Евро?
Нашему арбитру намекнули, что нужно «знать своё место»? Разбор Игоря Федотова.
Нашему арбитру намекнули, что нужно «знать своё место»? Разбор Игоря Федотова.
Судья Сергей Карасёв — наверное, главный россиянин на Евро-2020. Сборная нашей страны вылетела с чемпионата Европы ещё две недели назад, а Карасёв продолжает работать на турнире. Его работу на матчах группового этапа и 1/8 финала хвалили не только в России. У нас многие рассчитывали, что Карасёву дадут поработать в поле на полуфинальном матче, а если повезёт — даже в финале. Да и решение предоставить ему отдых на четвертьфинал (Сергей получил лишь назначение резервным на игру между Данией и Чехией) давало надежду — ну уж полуфинал точно будет судить россиянин!
Вчера стало известно, что на первом полуфинале (между Италией и Испанией) арбитром в поле будет немец Феликс Брих, а Карасёв — лишь резервным судьёй. На второй полуфинал был назначен голландец Данни Маккели. Почему Карасёву, который хорошо отработал турнир, так и не дали полуфинал? Арбитр Игорь Федотов, продолжающий развивать свой
«Маккели — любимчик, он очень нравится Розетти, — рассказал Федотов. — Я говорил про это ещё в начале турнира: тогда он ошибся в игре Италия — Турция, не увидев попадания мяча в руку турецкому игроку. Но потом ему всё равно дали работать. И вот сейчас дают полуфинал, хотя он далеко не лучший и даже не один из лучших судей на этом турнире. Лучшие: Куйперс — да, он уже завершает, но картины не портит и работает спокойно, Брих, хотя у него и был дёрганный матч в 1/8 финала, и Карасёв. Что мы имеем? Бриху дают полуфинал, Куйперсу, скорее всего, финал, а Карасёву — ничего, только назначение четвёртым на полуфинал. Так что Карасёв тут просто стал жертвой подковёрных игр. Это, конечно, несправедливо — полуфинал он заслужил.
При этом вопрос — можем ли мы надеяться на то, что Карасёв попадёт в финал Евро, остаётся открытым. Но шансов у Сергея не так много: «Финал, скорее всего, отдадут Куйперсу. Так просто принято — красиво прощаться с арбитрами, которые завершают карьеру, — объяснил Федотов. — Лаосу дали финал ЛЧ, до этого также красиво уйти давали англичанину Клатенбургу. Плюс финал обычно дают тем, кто работал на четвертьфиналах: словенца Винчича мы вычёркиваем — до уровня финала ему далеко, Бриху отдали полуфинал — значит, в финале его не увидим, англичанина Оливера мы в финале тоже вряд ли увидим, тем более если туда попадёт Англия. Так что вариант с Куйперсом выглядит очень логично. Если Карасёва вдруг назначат на финал, то мы все скажем «Вау!».
Но на этом Евро карьера Карасёва не заканчивается. Возможно, всё наоборот — и неназначение на полуфинал или финал говорит именно об этом:
«Возможно, Карасёву дают понять — “ты только зашёл, знай своё место”, — продолжил рассуждения Федотов. — Равшану Ирматову в своё время дали пять матчей чемпионата мира подряд, а после он пропал. Может, с Карасёвым так поступать не хотят, а хотят сделать из него
Максим Пахомов