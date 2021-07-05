Саутгейт рассказал о настрое сборной Англии перед матчем с Данией на Евро
Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт поделился эмоциями перед полуфинальным матчем Евро против Дании.
Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт поделился эмоциями перед полуфинальным матчем Евро против Дании.
«Мы уже справились со столькими неприятностями, преодолели столько барьеров. Я чувствую, что эти игроки воспринимают все это лишь как очередной вызов.
Мы не будем полностью удовлетворены, если остановимся на полуфинале сейчас, хотя три года назад после полуфинала на ЧМ-2018 было ощущение, что мы прошли большой путь. Теперь мы повторили то достижение, но этого недостаточно, чтобы удовлетворить эту команду. Это хороший знак. Мы готовы сделать следующий шаг — игроки воодушевлены этим вызовом.
Конечно, некоторые игры проходят очень специфически, мы видели это в других матчах. Но ребята будут готовы. У нас есть парни, бравшие трофеи, они знают, каково это. От этого у них прибавилось уверенности, — цитирует Саутгейта The Independent.
Матч Англия — Дания состоится 7 июля в Лондоне. Начало — в 22:00 по московскому времени.