«Украина старается играть в пас, а не выбивает мяч абы куда»: Орлов — о том, почему Россия хуже соседей, Ярмоленко и Дзюбе, Тедеско в сборной

Чемпионат Европы по футболу 2020

11 июня - 11 июля 2021

0д0ч0м

до финала чемпионата Европы

Группа A
тв
11.06ЗавершенТурция0Италия3
Группа A
тв
12.06ЗавершенУэльс1Швейцария1
Группа B
тв
12.06ЗавершенДания0Финляндия1
Группа B
тв
12.06ЗавершенБельгия3Россия0
Группа D
тв
13.06ЗавершенАнглия1Хорватия0
Группа C
тв
13.06ЗавершенАвстрия3Сев. Македония1
Группа C
тв
13.06ЗавершенНидерланды3Украина2
Группа D
тв
14.06ЗавершенШотландия0Чехия2
Группа E
тв
14.06ЗавершенПольша1Словакия2
Группа E
тв
14.06ЗавершенИспания0Швеция0
Группа F
тв
15.06ЗавершенВенгрия0Португалия3
Группа F
тв
15.06ЗавершенФранция1Германия0
Группа B
тв
16.06ЗавершенФинляндия0Россия1
Группа A
тв
16.06ЗавершенТурция0Уэльс2
Группа A
тв
16.06ЗавершенИталия3Швейцария0
Группа C
тв
17.06ЗавершенУкраина2Сев. Македония1
Группа B
тв
17.06ЗавершенДания1Бельгия2
Группа C
тв
17.06ЗавершенНидерланды2Австрия0
Группа E
тв
18.06ЗавершенШвеция1Словакия0
Группа D
тв
18.06ЗавершенХорватия1Чехия1
Группа D
тв
18.06ЗавершенАнглия0Шотландия0
Группа F
тв
19.06ЗавершенВенгрия1Франция1
Группа F
тв
19.06ЗавершенПортугалия2Германия4
Группа E
тв
19.06ЗавершенИспания1Польша1
Группа A
тв
20.06ЗавершенШвейцария3Турция1
Группа A
тв
20.06ЗавершенИталия1Уэльс0
Группа C
тв
21.06ЗавершенУкраина0Австрия1
Группа C
тв
21.06ЗавершенСев. Македония0Нидерланды3
Группа B
тв
21.06ЗавершенФинляндия0Бельгия2
Группа B
тв
21.06ЗавершенРоссия1Дания4
Группа D
тв
22.06ЗавершенЧехия0Англия1
Группа D
тв
22.06ЗавершенХорватия3Шотландия1
Группа E
тв
23.06ЗавершенСловакия0Испания5
Группа E
тв
23.06ЗавершенШвеция3Польша2
Группа F
тв
23.06ЗавершенГермания2Венгрия2
Группа F
тв
23.06ЗавершенПортугалия2Франция2
1/8 финала
тв
26.06ЗавершенУэльс0Дания4
1/8 финала
тв
26.06ЗавершенДоп. времяИталия2Австрия1
1/8 финала
тв
27.06ЗавершенНидерланды0Чехия2
1/8 финала
тв
27.06ЗавершенБельгия1Португалия0
1/8 финала
тв
28.06ЗавершенДоп. времяХорватия3Испания5
1/8 финала
тв
28.06ЗавершенПенальтиФранция3 (4)Швейцария3 (5)
1/8 финала
тв
29.06ЗавершенАнглия2Германия0
1/8 финала
тв
29.06ЗавершенДоп. времяШвеция1Украина2
1/4 финала
тв
2.07ЗавершенПенальтиШвейцария1 (1)Испания1 (3)
1/4 финала
тв
2.07ЗавершенБельгия1Италия2
1/4 финала
тв
3.07ЗавершенЧехия1Дания2
1/4 финала
тв
3.07ЗавершенУкраина0Англия4
1/2 финала
тв
6.07Не началсяИталияИспания
1/2 финала
тв
7.07Не началсяАнглияДания
Финал
тв
11.07Не началсяW49W50
Таблицы
Все таблицы
Группа B
1
Бельгия
39
2
Дания
33
3
Финляндия
33
4
Россия
33
Группа A
1
Италия
39
2
Уэльс
34
3
Швейцария
34
4
Турция
30
Группа C
1
Нидерланды
39
2
Австрия
36
3
Украина
33
4
Сев. Македония
30
Группа D
1
Англия
37
2
Хорватия
34
3
Чехия
34
4
Шотландия
31
Группа E
1
Швеция
37
2
Испания
35
3
Словакия
33
4
Польша
31
Группа F
1
Франция
35
2
Германия
34
3
Португалия
34
4
Венгрия
32
23:18 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Украина старается играть в пас, а не выбивает мяч абы куда»: Орлов — о том, почему Россия хуже соседей, Ярмоленко и Дзюбе, Тедеско в сборной

Известный телекомментатор Геннадий Орлов — о сборной Украины и проблемах российского футбола.

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Источник: РИА "Новости"

— Почему говорят о том, что сборной Украины повезло? Постойте. Команда Андрея Шевченко прошла дальше Португалии и Германии. Это разве не показатель? Считаете, им повезло, что попали на шведов? Да какая разница? Они прошли дальше! Это спорт. Но вот потом попалась Англия…

Мне кажется, Юрий Семин сказал правильную вещь. Украинцы уже были не готовы к тому, чтобы побеждать англичан. Они начали отмечать, радоваться после того, как переиграли шведов. Психологически понимали, что уже прыгнули выше головы. Их же все поздравляли. То есть поняли, что выполнили серьезную задачу. А тут Англия — и 0:4.

И все равно, на мой взгляд, у Шевченко очень интересная команда! Вы только посмотрите, какое у них стремление играть в пас. Даже в труднейших ситуациях защитники не выбивают абы куда, а пытаются сохранить мяч. Мне кажется, их вратарь ни разу с ноги не выносил мяч далеко. Они все время разыгрывали. Это и есть современный футбол. Но англичане — прагматики, наказали их.

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Англия не пустила Украину в полуфинал ЧЕ

Наша сборная не может играть в современный футбол. Украинцы лучше готовы, они могут действовать разнообразнее, у них больше вариантов при принятии решений. Приходится признать, что сборная Украины сильнее сборной России. По всем показателям.

Почему Россия не играет так, как Венгрия, Украина? В 2018 году мы напряглись и получили довольно организованную команду. За счет этого прошли испанцев. А сейчас мы этого не увидели. И тренеры шарахались — кого ставить? Они не были уверены в своих подопечных. Это передалось и футболистам.

Ну и в 2018-м был все-таки другой состав. Ну как можно Джикию сравнить с Игнашевичем? Про замену Акинфееву я вообще молчу.

Черчесов провел сбор в Австрии перед Евро, но не получилось. Все же было понятно по лицам сборников перед матчами. Сразу было ясно, что они не готовы к борьбе и ко всему прочему. Не получилось создать единой семьи. Все играли кто во что горазд.

И все эти разговоры, что они хорошо готовились… Ребята, счет на табло! Чехи, венгры, украинцы показали, что каждый готов выполнять свое задание от и до! Да, подопечные Шевченко в итоге крупно уступили англичанам, которых лично я считаю будущими чемпионами Европы. У них самая надежная защита.

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Судьба Черчесова в сборной. Ну вы же читали недавно высказывание вице-премьера Дмитрия Чернышенко? (На днях Дмитрий Чернышенко заявил следующее: «Игра наших футболистов на чемпионате Европы, поражение хоккеистов в четвертьфинале на чемпионате мира, проигрыш сборной команде Мексики в баскетбольном отборе на Олимпиаду — это не те результаты, которых от нас требуют налогоплательщики и правительство. В ходе прямой линии президент сказал о необходимости принятия кадровых и управленческих решений в спортивной отрасли. Засилье “легионеров”, перегретый рынок зарплат спортсменов, непрозрачные критерии отбора — все эти проблемы требуют безотлагательных действий».) Так что давайте дождемся исполкома РФС. Сейчас нет смысла говорить на эту тему.

Разговоры о том, что Тедеско готов возглавить сборную России? Да нет. Это несерьезно. Я все-таки за то, чтобы нашу национальную команду возглавил российский специалист.

При этом возникают вопросы к методике тренерской работы в России. К тому, как у нас все выстроено на детско-юношеском уровне. Ведь у нас в первой сборной почти нет технарей! А как мы бьем из-за пределов штрафной? Куда пуляют Зобнин и Оздоев? Это же пробелы в подготовке на юношеском уровне. Кто у нас может обвести один в один? Миранчук только. Еще Макаров в «Рубине» появился. Как он двух защитников «Зенита» посадил на пятую точку? Но это единицы. А в советском футболе таких футболистов было много!

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И сейчас украинцы в этих компонентах нас превосходят. Просто техничнее, на высокой скорости могут и пас отдать, и пробить. Да, у них чемпионат слабее нашего. Но все дело, значит, в тренерской школе! Все там осталось, сохранились традиции. Тренеры работают с мальчишками эффективнее! Ставят удар, учат играть в пас, рассчитывают лучше подготовительные циклы. Все же упирается в методику. А у нас в РПЛ игроки мяч принять не могут, ногу не так ставят… Защитники стоят на прямых ногах! Как же так? Это же базис, основа всего.

Не случайно же Зинченко играет в «Манчестер Сити». У нас таких нет. И я не понимаю всех этих разговоров о том, что он уехал в Англию по знакомству, по блату. Вы с ума сошли! Гвардиола сам себе не враг. А Ярмоленко? Вы видели, как он работает с мячом? Разве его можно сравнить с Дзюбой?

Украинские юниоры недавно выиграли чемпионат мира. А чего добились мы на этом уровне? И их клубы прошли дальше в еврокубках.

Нам надо менять методику. Давайте ответим себе уже на вопрос: почему мы не бьем из-за штрафной? Почему ногу не так ставим? Не обучены у нас игроки… Все развалено! Тут нельзя ограничиваться только вопросом о главном тренере — все гораздо серьезнее. При этом — какие зарплаты мы платим нашим футболистам…

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История чемпионатов Европы
1964
Испания
1
Испания
Испания
2
СССР
СССР
3
Венгрия
Венгрия
1968
Италия
1
Италия
Италия
2
Югославия
Югославия
3
Англия
Англия
1980
Италия
1
ФРГ
ФРГ
2
Бельгия
Бельгия
3
Чехословакия
Чехословакия
1984
Франция
1
Франция
Франция
2
Испания
Испания
3
Португалия
Португалия
3
Дания
Дания
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