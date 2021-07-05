«Украина старается играть в пас, а не выбивает мяч абы куда»: Орлов — о том, почему Россия хуже соседей, Ярмоленко и Дзюбе, Тедеско в сборной

— Почему говорят о том, что сборной Украины повезло? Постойте. Команда Андрея Шевченко прошла дальше Португалии и Германии. Это разве не показатель? Считаете, им повезло, что попали на шведов? Да какая разница? Они прошли дальше! Это спорт. Но вот потом попалась Англия…

Мне кажется, Юрий Семин сказал правильную вещь. Украинцы уже были не готовы к тому, чтобы побеждать англичан. Они начали отмечать, радоваться после того, как переиграли шведов. Психологически понимали, что уже прыгнули выше головы. Их же все поздравляли. То есть поняли, что выполнили серьезную задачу. А тут Англия — и 0:4.

И все равно, на мой взгляд, у Шевченко очень интересная команда! Вы только посмотрите, какое у них стремление играть в пас. Даже в труднейших ситуациях защитники не выбивают абы куда, а пытаются сохранить мяч. Мне кажется, их вратарь ни разу с ноги не выносил мяч далеко. Они все время разыгрывали. Это и есть современный футбол. Но англичане — прагматики, наказали их.

14 фотографий 14 фотографий 14 фотографий Англия не пустила Украину в полуфинал ЧЕ

Наша сборная не может играть в современный футбол. Украинцы лучше готовы, они могут действовать разнообразнее, у них больше вариантов при принятии решений. Приходится признать, что сборная Украины сильнее сборной России. По всем показателям.

Почему Россия не играет так, как Венгрия, Украина? В 2018 году мы напряглись и получили довольно организованную команду. За счет этого прошли испанцев. А сейчас мы этого не увидели. И тренеры шарахались — кого ставить? Они не были уверены в своих подопечных. Это передалось и футболистам.

Ну и в 2018-м был все-таки другой состав. Ну как можно Джикию сравнить с Игнашевичем? Про замену Акинфееву я вообще молчу.

Черчесов провел сбор в Австрии перед Евро, но не получилось. Все же было понятно по лицам сборников перед матчами. Сразу было ясно, что они не готовы к борьбе и ко всему прочему. Не получилось создать единой семьи. Все играли кто во что горазд.

И все эти разговоры, что они хорошо готовились… Ребята, счет на табло! Чехи, венгры, украинцы показали, что каждый готов выполнять свое задание от и до! Да, подопечные Шевченко в итоге крупно уступили англичанам, которых лично я считаю будущими чемпионами Европы. У них самая надежная защита.

Судьба Черчесова в сборной. Ну вы же читали недавно высказывание вице-премьера Дмитрия Чернышенко? (На днях Дмитрий Чернышенко заявил следующее: «Игра наших футболистов на чемпионате Европы, поражение хоккеистов в четвертьфинале на чемпионате мира, проигрыш сборной команде Мексики в баскетбольном отборе на Олимпиаду — это не те результаты, которых от нас требуют налогоплательщики и правительство. В ходе прямой линии президент сказал о необходимости принятия кадровых и управленческих решений в спортивной отрасли. Засилье “легионеров”, перегретый рынок зарплат спортсменов, непрозрачные критерии отбора — все эти проблемы требуют безотлагательных действий».) Так что давайте дождемся исполкома РФС. Сейчас нет смысла говорить на эту тему.

Разговоры о том, что Тедеско готов возглавить сборную России? Да нет. Это несерьезно. Я все-таки за то, чтобы нашу национальную команду возглавил российский специалист.

При этом возникают вопросы к методике тренерской работы в России. К тому, как у нас все выстроено на детско-юношеском уровне. Ведь у нас в первой сборной почти нет технарей! А как мы бьем из-за пределов штрафной? Куда пуляют Зобнин и Оздоев? Это же пробелы в подготовке на юношеском уровне. Кто у нас может обвести один в один? Миранчук только. Еще Макаров в «Рубине» появился. Как он двух защитников «Зенита» посадил на пятую точку? Но это единицы. А в советском футболе таких футболистов было много!

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И сейчас украинцы в этих компонентах нас превосходят. Просто техничнее, на высокой скорости могут и пас отдать, и пробить. Да, у них чемпионат слабее нашего. Но все дело, значит, в тренерской школе! Все там осталось, сохранились традиции. Тренеры работают с мальчишками эффективнее! Ставят удар, учат играть в пас, рассчитывают лучше подготовительные циклы. Все же упирается в методику. А у нас в РПЛ игроки мяч принять не могут, ногу не так ставят… Защитники стоят на прямых ногах! Как же так? Это же базис, основа всего.

Не случайно же Зинченко играет в «Манчестер Сити». У нас таких нет. И я не понимаю всех этих разговоров о том, что он уехал в Англию по знакомству, по блату. Вы с ума сошли! Гвардиола сам себе не враг. А Ярмоленко? Вы видели, как он работает с мячом? Разве его можно сравнить с Дзюбой?

Украинские юниоры недавно выиграли чемпионат мира. А чего добились мы на этом уровне? И их клубы прошли дальше в еврокубках.