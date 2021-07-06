Почему Англия провела весь Евро (5 матчей из 6) дома? Помогла дипломатия и немного — коронавирус

Чемпионат Европы по футболу 2020

11 июня - 11 июля 2021

0д0ч0м

до финала чемпионата Европы

Группа A
тв
11.06ЗавершенТурция0Италия3
Группа A
тв
12.06ЗавершенУэльс1Швейцария1
Группа B
тв
12.06ЗавершенДания0Финляндия1
Группа B
тв
12.06ЗавершенБельгия3Россия0
Группа D
тв
13.06ЗавершенАнглия1Хорватия0
Группа C
тв
13.06ЗавершенАвстрия3Сев. Македония1
Группа C
тв
13.06ЗавершенНидерланды3Украина2
Группа D
тв
14.06ЗавершенШотландия0Чехия2
Группа E
тв
14.06ЗавершенПольша1Словакия2
Группа E
тв
14.06ЗавершенИспания0Швеция0
Группа F
тв
15.06ЗавершенВенгрия0Португалия3
Группа F
тв
15.06ЗавершенФранция1Германия0
Группа B
тв
16.06ЗавершенФинляндия0Россия1
Группа A
тв
16.06ЗавершенТурция0Уэльс2
Группа A
тв
16.06ЗавершенИталия3Швейцария0
Группа C
тв
17.06ЗавершенУкраина2Сев. Македония1
Группа B
тв
17.06ЗавершенДания1Бельгия2
Группа C
тв
17.06ЗавершенНидерланды2Австрия0
Группа E
тв
18.06ЗавершенШвеция1Словакия0
Группа D
тв
18.06ЗавершенХорватия1Чехия1
Группа D
тв
18.06ЗавершенАнглия0Шотландия0
Группа F
тв
19.06ЗавершенВенгрия1Франция1
Группа F
тв
19.06ЗавершенПортугалия2Германия4
Группа E
тв
19.06ЗавершенИспания1Польша1
Группа A
тв
20.06ЗавершенШвейцария3Турция1
Группа A
тв
20.06ЗавершенИталия1Уэльс0
Группа C
тв
21.06ЗавершенУкраина0Австрия1
Группа C
тв
21.06ЗавершенСев. Македония0Нидерланды3
Группа B
тв
21.06ЗавершенФинляндия0Бельгия2
Группа B
тв
21.06ЗавершенРоссия1Дания4
Группа D
тв
22.06ЗавершенЧехия0Англия1
Группа D
тв
22.06ЗавершенХорватия3Шотландия1
Группа E
тв
23.06ЗавершенСловакия0Испания5
Группа E
тв
23.06ЗавершенШвеция3Польша2
Группа F
тв
23.06ЗавершенГермания2Венгрия2
Группа F
тв
23.06ЗавершенПортугалия2Франция2
1/8 финала
тв
26.06ЗавершенУэльс0Дания4
1/8 финала
тв
26.06ЗавершенДоп. времяИталия2Австрия1
1/8 финала
тв
27.06ЗавершенНидерланды0Чехия2
1/8 финала
тв
27.06ЗавершенБельгия1Португалия0
1/8 финала
тв
28.06ЗавершенДоп. времяХорватия3Испания5
1/8 финала
тв
28.06ЗавершенПенальтиФранция3 (4)Швейцария3 (5)
1/8 финала
тв
29.06ЗавершенАнглия2Германия0
1/8 финала
тв
29.06ЗавершенДоп. времяШвеция1Украина2
1/4 финала
тв
2.07ЗавершенПенальтиШвейцария1 (1)Испания1 (3)
1/4 финала
тв
2.07ЗавершенБельгия1Италия2
1/4 финала
тв
3.07ЗавершенЧехия1Дания2
1/4 финала
тв
3.07ЗавершенУкраина0Англия4
1/2 финала
тв
22:00Не началсяИталияИспания
1/2 финала
тв
7.07Не началсяАнглияДания
Финал
тв
11.07Не началсяW49W50
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Бельгия
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Дания
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Финляндия
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Швейцария
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4
Турция
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Группа C
1
Нидерланды
39
2
Австрия
36
3
Украина
33
4
Сев. Македония
30
Группа D
1
Англия
37
2
Хорватия
34
3
Чехия
34
4
Шотландия
31
Группа E
1
Швеция
37
2
Испания
35
3
Словакия
33
4
Польша
31
Группа F
1
Франция
35
2
Германия
34
3
Португалия
34
4
Венгрия
32
11:25 (мск), источник: Sports.Ru

Почему Англия провела весь Евро (5 матчей из 6) дома? Помогла дипломатия и немного — коронавирус

Рассказываем, как Лондон стал главным городом Евро.

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Источник: Reuters

Евро-2020 добрался до полуфиналов и стал, по сути, домашним турниром для сборной Англии — все 3 оставшихся матча пройдут на «Уэмбли». Но и до решающей стадии англичане всего раз выехали за пределы родного Лондона: чтобы разобраться с Украиной в четвертьфинале, пришлось скататься в Рим.

Как же так получилось, что одна сборная на максимально децентрализованном Евро проведет практически все матчи на домашней арене? Разбираемся.

Подали заявку на финал из-за фиаско с ЧМ-2018. В итоге договорились с немцами

В декабре 2010 года Россия официально получила право провести у себя чемпионат мира по футболу-2018. Англия тогда тоже подавала заявку, которая обошлась Футбольной ассоциации в 21 млн фунтов, — и вылетела в первом раунде, набрав всего 2 голоса из 22 возможных.

Тогда Англия начала готовить заявку на проведение Евро-2020 — в 2012-м Мишель Платини объявил, что турнир разделят между собой несколько европейских стран. Но «финальный пакет» матчей — полуфиналы и финал — пройдут в одном городе. Именно на эту позицию и подавали заявку британцы.

На проведение матчей Евро пришли заявки от 19 городов, но вот именно на «финальный пакет» претендентов было всего два — Лондон и Мюнхен. Считалось, что хорошие шансы получить финал были у Стамбула — но турки так и не подали заявку на Евро-2020, потому что сосредоточились на получении финала ЛЧ и Евро-2024.

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19 сентября 2014 года прошли выборы городов-хозяев Евро-2020. И там «Уэмбли» победил в голосовании за место проведения финала — Мюнхен просто отозвал кандидатуру. Считается, что немцы посчитали более перспективным вариант с Евро-2024.

Глава ФА Грэг Дайк не отрицал, что провел переговоры с германскими коллегами. «Но у нас с ними нет никакой договоренности. Кроме как, что мы не подадим заявку на Евро-2024, хотя мы бы все равно не получили турнир», — заявил Дайк.

Вместе с Лондоном победили заявки Глазго и Дублина. А вот у Кардиффа не получилось. В 2018-м во время подобной встречи все узнали, что Евро-2024 примет Германия — обошли как раз турков. Из 16 голосовавших членов исполкома УЕФА немцев поддержали 12. А турки взамен получили финал Лиги чемпионов — который потом два раза переносили в Португалию из-за коронавируса.

Из-за коронавируса (и слива Дублина) в 1/8 вместо недружелюбного выезда получили домашний матч

Даже несмотря на выбор Лондона как места проведения финала и полуфиналов, Англия могла потерять один домашний матч в пользу Шотландии. УЕФА утвердил процедуру, что если в одной группе будут две команды-хозяйки, то жребий решит, какая команда проведет дома на игру меньше — это, например, случилось с Россией, которая в третьем туре поехала в Копенгаген.

Но Англии повезло — Шотландия выбилась на Евро только через стыки. Тут правила УЕФА защитили фаворита: если одна из команд-хозяек пробилась на турнир не напрямую, то другая команда-хозяйка в группе получает три матча на домашнем стадионе автоматом.

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Но в плей-офф уже никакие правила не помогли бы — победитель группы D играл бы матч 1/8 финала в Дублине. Да, Англии бы пришлось ехать в столицу Ирландии, где их не очень любят, — только повезло и тут: в апреле 2021-го Дублин отказался от проведения матчей Евро — игры группового этапа перенесли в Петербург, а матч 1/8 финала — в Лондон.

Англия скучно, но уверенно провела 3 домашних матча в группе на «Уэмбли», чтобы потом в 1/8 финала принимать немцев там же. Удобно! Для сравнения: сборная Украины налетала минимум 6 тысяч км, сборная Дании — больше 8 тысяч км, у англичан — меньше 3 тысяч.

Рой Ходжсон называл домашний финал мотивацией для молодых игроков. Теперь Англия готовит заявку на ЧМ-2030

Это сейчас старый дедушка Рой Ходжсон ушел из «Кристал Пэлас», а в 2014 году он был тренером сборной Англии — и очень радовался тому факту, что главные матчи Евро-2020 пройдут в Лондоне.

«У нас собралась молодая команда, многие игроки которой в 2020-м будут в самом расцвете футбольной карьеры. Если сама возможность сыграть в финале на “Уэмбли” не мотивирует их развиваться, то они совершат большую ошибку. К 2020-му для некоторых из них это может быть уже пятый большой турнир, такой опыт нельзя купить», — говорил главный тренер сборной Англии.

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Предсказание Роя частично сбылось: из команды-2014 в нынешней сборной Англии есть сразу 5 игроков: Рахим Стерлинг, Джордан Хендерсон, Джон Стоунз, Люк Шоу и Кайл Уокер. В 2015-м в состав ворвется еще и Харри Кейн. Но и проехавших мимо сборной и главного турнира жизни тоже хватает: Джек Уилшер, Дэнни Уэлбек, Фабиан Делф, Росс Баркли, Саидо Бераино и многие другие.

Впрочем, у нынешнего молодого поколения футболистов сборной Англии тоже может появиться подобная мотивация — ФА думает подать заявку на проведение ЧМ-2030. И исполнительный директор Ассоциации Марк Буллингем считает, что успешное проведение решающих матчей Евро-2020 увеличивает шансы Англии на победу. Хотя там среди соперников, скорее всего, будут Португалия и Испания.

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1
Чехословакия
Чехословакия
2
ФРГ
ФРГ
3
Нидерланды
Нидерланды
1996
Англия
1
Германия
Германия
2
Чехия
Чехия
3
Франция
Франция
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Англия
Англия
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Франция
1
Португалия
Португалия
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Франция
Франция
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