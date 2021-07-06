Почему Англия провела весь Евро (5 матчей из 6) дома? Помогла дипломатия и немного — коронавирус

Евро-2020 добрался до полуфиналов и стал, по сути, домашним турниром для сборной Англии — все 3 оставшихся матча пройдут на «Уэмбли». Но и до решающей стадии англичане всего раз выехали за пределы родного Лондона: чтобы разобраться с Украиной в четвертьфинале, пришлось скататься в Рим.

Как же так получилось, что одна сборная на максимально децентрализованном Евро проведет практически все матчи на домашней арене? Разбираемся.

Подали заявку на финал из-за фиаско с ЧМ-2018. В итоге договорились с немцами

В декабре 2010 года Россия официально получила право провести у себя чемпионат мира по футболу-2018. Англия тогда тоже подавала заявку, которая обошлась Футбольной ассоциации в 21 млн фунтов, — и вылетела в первом раунде, набрав всего 2 голоса из 22 возможных.

Тогда Англия начала готовить заявку на проведение Евро-2020 — в 2012-м Мишель Платини объявил, что турнир разделят между собой несколько европейских стран. Но «финальный пакет» матчей — полуфиналы и финал — пройдут в одном городе. Именно на эту позицию и подавали заявку британцы.

На проведение матчей Евро пришли заявки от 19 городов, но вот именно на «финальный пакет» претендентов было всего два — Лондон и Мюнхен. Считалось, что хорошие шансы получить финал были у Стамбула — но турки так и не подали заявку на Евро-2020, потому что сосредоточились на получении финала ЛЧ и Евро-2024.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CQwPlAJll-j/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="13" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CQwPlAJll-j/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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19 сентября 2014 года прошли выборы городов-хозяев Евро-2020. И там «Уэмбли» победил в голосовании за место проведения финала — Мюнхен просто отозвал кандидатуру. Считается, что немцы посчитали более перспективным вариант с Евро-2024.

Глава ФА Грэг Дайк не отрицал, что провел переговоры с германскими коллегами. «Но у нас с ними нет никакой договоренности. Кроме как, что мы не подадим заявку на Евро-2024, хотя мы бы все равно не получили турнир», — заявил Дайк.

Вместе с Лондоном победили заявки Глазго и Дублина. А вот у Кардиффа не получилось. В 2018-м во время подобной встречи все узнали, что Евро-2024 примет Германия — обошли как раз турков. Из 16 голосовавших членов исполкома УЕФА немцев поддержали 12. А турки взамен получили финал Лиги чемпионов — который потом два раза переносили в Португалию из-за коронавируса.

Из-за коронавируса (и слива Дублина) в 1/8 вместо недружелюбного выезда получили домашний матч

Даже несмотря на выбор Лондона как места проведения финала и полуфиналов, Англия могла потерять один домашний матч в пользу Шотландии. УЕФА утвердил процедуру, что если в одной группе будут две команды-хозяйки, то жребий решит, какая команда проведет дома на игру меньше — это, например, случилось с Россией, которая в третьем туре поехала в Копенгаген.

Но Англии повезло — Шотландия выбилась на Евро только через стыки. Тут правила УЕФА защитили фаворита: если одна из команд-хозяек пробилась на турнир не напрямую, то другая команда-хозяйка в группе получает три матча на домашнем стадионе автоматом.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CQRl1a5lJk7/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="13" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CQRl1a5lJk7/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> View this post on Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; 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overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CQRl1a5lJk7/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">A post shared by Wembley Stadium (@wembleystadium)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Но в плей-офф уже никакие правила не помогли бы — победитель группы D играл бы матч 1/8 финала в Дублине. Да, Англии бы пришлось ехать в столицу Ирландии, где их не очень любят, — только повезло и тут: в апреле 2021-го Дублин отказался от проведения матчей Евро — игры группового этапа перенесли в Петербург, а матч 1/8 финала — в Лондон.

Англия скучно, но уверенно провела 3 домашних матча в группе на «Уэмбли», чтобы потом в 1/8 финала принимать немцев там же. Удобно! Для сравнения: сборная Украины налетала минимум 6 тысяч км, сборная Дании — больше 8 тысяч км, у англичан — меньше 3 тысяч.

Рой Ходжсон называл домашний финал мотивацией для молодых игроков. Теперь Англия готовит заявку на ЧМ-2030

Это сейчас старый дедушка Рой Ходжсон ушел из «Кристал Пэлас», а в 2014 году он был тренером сборной Англии — и очень радовался тому факту, что главные матчи Евро-2020 пройдут в Лондоне.

«У нас собралась молодая команда, многие игроки которой в 2020-м будут в самом расцвете футбольной карьеры. Если сама возможность сыграть в финале на “Уэмбли” не мотивирует их развиваться, то они совершат большую ошибку. К 2020-му для некоторых из них это может быть уже пятый большой турнир, такой опыт нельзя купить», — говорил главный тренер сборной Англии.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CQtbuM5lKc0/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="13" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CQtbuM5lKc0/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CQtbuM5lKc0/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">A post shared by Wembley Stadium (@wembleystadium)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Предсказание Роя частично сбылось: из команды-2014 в нынешней сборной Англии есть сразу 5 игроков: Рахим Стерлинг, Джордан Хендерсон, Джон Стоунз, Люк Шоу и Кайл Уокер. В 2015-м в состав ворвется еще и Харри Кейн. Но и проехавших мимо сборной и главного турнира жизни тоже хватает: Джек Уилшер, Дэнни Уэлбек, Фабиан Делф, Росс Баркли, Саидо Бераино и многие другие.