Почему Англия провела весь Евро (5 матчей из 6) дома? Помогла дипломатия и немного — коронавирус
Рассказываем, как Лондон стал главным городом Евро.
Рассказываем, как Лондон стал главным городом Евро.
Евро-2020 добрался до полуфиналов и стал, по сути, домашним турниром для сборной Англии — все 3 оставшихся матча пройдут на «Уэмбли». Но и до решающей стадии англичане всего раз выехали за пределы родного Лондона: чтобы разобраться с Украиной в четвертьфинале, пришлось скататься в Рим.
Как же так получилось, что одна сборная на максимально децентрализованном Евро проведет практически все матчи на домашней арене? Разбираемся.
В декабре 2010 года Россия официально получила право провести у себя чемпионат мира по футболу-2018. Англия тогда тоже подавала заявку, которая обошлась Футбольной ассоциации в 21 млн фунтов, — и вылетела в первом раунде, набрав всего 2 голоса из 22 возможных.
Тогда Англия начала готовить заявку на проведение Евро-2020 — в 2012-м Мишель Платини объявил, что турнир разделят между собой несколько европейских стран. Но «финальный пакет» матчей — полуфиналы и финал — пройдут в одном городе. Именно на эту позицию и подавали заявку британцы.
На проведение матчей Евро пришли заявки от 19 городов, но вот именно на «финальный пакет» претендентов было всего два — Лондон и Мюнхен. Считалось, что хорошие шансы получить финал были у Стамбула — но турки так и не подали заявку на Евро-2020, потому что сосредоточились на получении финала ЛЧ и Евро-2024.
19 сентября 2014 года прошли выборы
Глава ФА Грэг Дайк не отрицал, что провел переговоры с германскими коллегами. «Но у нас с ними нет никакой договоренности. Кроме как, что мы не подадим заявку на Евро-2024, хотя мы бы все равно не получили турнир», — заявил Дайк.
Вместе с Лондоном победили заявки Глазго и Дублина. А вот у Кардиффа не получилось. В 2018-м во время подобной встречи все узнали, что Евро-2024 примет Германия — обошли как раз турков. Из 16 голосовавших членов исполкома УЕФА немцев поддержали 12. А турки взамен получили финал Лиги чемпионов — который потом два раза переносили в Португалию
Даже несмотря на выбор Лондона как места проведения финала и полуфиналов, Англия могла потерять один домашний матч в пользу Шотландии. УЕФА утвердил процедуру, что если в одной группе будут две
Но Англии повезло — Шотландия выбилась на Евро только через стыки. Тут правила УЕФА защитили фаворита: если одна из
Но в
Англия скучно, но уверенно провела 3 домашних матча в группе на «Уэмбли», чтобы потом в 1/8 финала принимать немцев там же. Удобно! Для сравнения: сборная Украины налетала минимум 6 тысяч км, сборная Дании — больше 8 тысяч км, у англичан — меньше 3 тысяч.
Это сейчас старый дедушка Рой Ходжсон ушел из «Кристал Пэлас», а в 2014 году он был тренером сборной Англии — и очень радовался тому факту, что главные матчи Евро-2020 пройдут в Лондоне.
«У нас собралась молодая команда, многие игроки которой в 2020-м будут в самом расцвете футбольной карьеры. Если сама возможность сыграть в финале на “Уэмбли” не мотивирует их развиваться, то они совершат большую ошибку. К 2020-му для некоторых из них это может быть уже пятый большой турнир, такой опыт нельзя купить», — говорил главный тренер сборной Англии.
Предсказание Роя частично сбылось: из команды-2014 в нынешней сборной Англии есть сразу 5 игроков: Рахим Стерлинг, Джордан Хендерсон, Джон Стоунз, Люк Шоу и Кайл Уокер. В 2015-м в состав ворвется еще и Харри Кейн. Но и проехавших мимо сборной и главного турнира жизни тоже хватает: Джек Уилшер, Дэнни Уэлбек, Фабиан Делф, Росс Баркли, Саидо Бераино и многие другие.
Впрочем, у нынешнего молодого поколения футболистов сборной Англии тоже может появиться подобная мотивация — ФА думает подать заявку на проведение ЧМ-2030. И исполнительный директор Ассоциации Марк Буллингем считает, что успешное проведение решающих матчей Евро-2020 увеличивает шансы Англии на победу. Хотя там среди соперников, скорее всего, будут Португалия и Испания.