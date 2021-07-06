Анри покинул сборную Бельгии и передаст свою зарплату на благотворительность

Напомним, Анри присоединился к Бельгии в конце мая. Он работал с командой во второй раз — первый был с 2016 по 2018 год. Последним местом работы Анри был «Монреаль Импэкт». Специалист возглавил канадскую команду в ноябре 2019 года, а в феврале этого года ушёл по семейным обстоятельствам.