Капелло: сборная Англии впитала в себя лучшее из того, что делает Гвардиола

«Сборная Англии играет очень компактно, осмотрительно действует в обороне и в центре поля. Их стандарты крайне опасны, впереди много быстрых игроков. К ним нужно относиться с большим уважением, у них сейчас отличная форма.



Я думаю, Саутгейт видел, что тактика садиться назад, когда мяч у соперника, не приносила результата. Теперь центральные защитники высоко атакуют нападающего, получившего мяч. На то, что они не пропускают, повлияло изменение стиля. К слову, голкипер Пикфорд хорошо играет ногами — это ещё один сильный момент. Англичане теперь сразу же идут за мячом. Они впитали в себя лучшее из того, что делает Гвардиола», — приводит слова Капелло Corriere della Serra.



Матч полуфинала Евро Дания — Англия состоится 7 июля. Встреча пройдёт на стадионе «Уэмбли» в Лондоне (Англия). Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.