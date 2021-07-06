Великолепная сборная Манчини схлестнется с командой Энрике: анонс матча Италия — Испания

Победный марш Италии продолжает впечатлять: 13 матчей подряд с разницей 36:2 и 32 матча без поражений (лучший результат в истории «Скуадры адзурры»). А ведь еще недавно итальянцы не выходили из группы на ЧМ в Бразилии, вылетали в ¼ финала на Евро во Франции, а в Россию в 2018-м и вовсе не попали. А самое интересное в этом, что Манчини поставил в сборной современный клубный футбол, на который приятно смотреть. В четвертьфинале с Бельгией получалось не всё (особенно в первые полчаса), но ход игры все равно больше был на руку Италии, ведь у нее практически полностью получилось закрыть Лукаку (два момента у форварда все-таки было). Голов Бареллы и Инсинье хватило для победы, единственный минус — травма левого защитника Спинаццолы. Испания тоже давно не феерила на крупных турнирах, и перед Евро-2020 не очень ясно было, чего ждать от команды Энрике. «Красная фурия» тяжело вкатывалась в этот турнир и играла нестабильно, как и полагается молодой, по сути, команде. В каком-то смысле Испании повезло в четвертьфинале со Швейцарией. В первом тайме помог рикошет от ноги соперника, больше ударов в створ не было. Во втором тайме также всего один удар в створ, но удаление у соперника определило сценарий до конца овертайма. «Красная фурия» давила, однако ничего из этого давления извлечь не могла. И даже в серии пенальти испанцы промахивались первыми, давая швейцарцам шанс на победу. Но тут уже спас вратарь Симон.

Если сравнить составы этих двух сборных по позициям, то небольшое преимущество будет на стороне итальянцев. Смотрите сами: Доннарумма в воротах все-таки чуть сильнее Симона. Бонуччи и Кьеллини, несмотря на возраст, выглядят лучше на Евро, чем Ляпорт и Пау Торрес, которые грубо ошиблись со Швейцарией. Вот на краях обороны преимущество уже испанцев, там действуют опытные Альба и Аспиликуэта. В полузащите Жоржиньо и Верратти (плюс Барелла) сильнее и мобильнее Бускетса и Коке. Правда, здесь же играет и лучший футболист Испании на Евро Педри, а ведь ему всего 18. Он в отличной форме, хотя провел уже больше 60 матчей в этом сезоне. Нападение не впечатляет у обеих сборных. Иммобиле в плей-офф не забивает, а только нелепо падает. У Мораты только два гола на турнире, он давно известен своей нестабильностью. В целом, и у Италии, и у Испании нет настоящего бомбардира, забить может практически любой.



Главная интрига сегодняшнего полуфинала — сможет ли Италия забрать мяч у Испании. «Красная фурия» владеет мячом на этом Евро под 70%, хоть и не всегда знает, что с ним делать. Итальянцы тоже любят владеть мячом, после потери обычно сразу же включают убийственный прессинг и возвращают его себе. Это еще один способ уменьшить давление на возрастную оборону. При этом команда Манчини умеет убегать и в быстрые атаки, так что где-то сегодня может сыграть и вторым номером. В целом, сборная Италии выглядит более сыгранной, все футболисты тут знают свои маневры и что от них требуется по позиции. Энрике меньше работал со сборной, он еще в процессе построения команды. Шансов выиграть в таких условиях больше у «Скуадры адзурры», БК Winline дает на победу Италии в основное время коэффициент 2,50.



Андрей Санталов