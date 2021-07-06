Великолепная сборная Манчини схлестнется с командой Энрике: анонс матча Италия — Испания

Чемпионат Европы по футболу 2020

11 июня - 11 июля 2021

0д0ч0м

до финала чемпионата Европы

Группа A
тв
11.06ЗавершенТурция0Италия3
Группа A
тв
12.06ЗавершенУэльс1Швейцария1
Группа B
тв
12.06ЗавершенДания0Финляндия1
Группа B
тв
12.06ЗавершенБельгия3Россия0
Группа D
тв
13.06ЗавершенАнглия1Хорватия0
Группа C
тв
13.06ЗавершенАвстрия3Сев. Македония1
Группа C
тв
13.06ЗавершенНидерланды3Украина2
Группа D
тв
14.06ЗавершенШотландия0Чехия2
Группа E
тв
14.06ЗавершенПольша1Словакия2
Группа E
тв
14.06ЗавершенИспания0Швеция0
Группа F
тв
15.06ЗавершенВенгрия0Португалия3
Группа F
тв
15.06ЗавершенФранция1Германия0
Группа B
тв
16.06ЗавершенФинляндия0Россия1
Группа A
тв
16.06ЗавершенТурция0Уэльс2
Группа A
тв
16.06ЗавершенИталия3Швейцария0
Группа C
тв
17.06ЗавершенУкраина2Сев. Македония1
Группа B
тв
17.06ЗавершенДания1Бельгия2
Группа C
тв
17.06ЗавершенНидерланды2Австрия0
Группа E
тв
18.06ЗавершенШвеция1Словакия0
Группа D
тв
18.06ЗавершенХорватия1Чехия1
Группа D
тв
18.06ЗавершенАнглия0Шотландия0
Группа F
тв
19.06ЗавершенВенгрия1Франция1
Группа F
тв
19.06ЗавершенПортугалия2Германия4
Группа E
тв
19.06ЗавершенИспания1Польша1
Группа A
тв
20.06ЗавершенШвейцария3Турция1
Группа A
тв
20.06ЗавершенИталия1Уэльс0
Группа C
тв
21.06ЗавершенУкраина0Австрия1
Группа C
тв
21.06ЗавершенСев. Македония0Нидерланды3
Группа B
тв
21.06ЗавершенФинляндия0Бельгия2
Группа B
тв
21.06ЗавершенРоссия1Дания4
Группа D
тв
22.06ЗавершенЧехия0Англия1
Группа D
тв
22.06ЗавершенХорватия3Шотландия1
Группа E
тв
23.06ЗавершенСловакия0Испания5
Группа E
тв
23.06ЗавершенШвеция3Польша2
Группа F
тв
23.06ЗавершенГермания2Венгрия2
Группа F
тв
23.06ЗавершенПортугалия2Франция2
1/8 финала
тв
26.06ЗавершенУэльс0Дания4
1/8 финала
тв
26.06ЗавершенДоп. времяИталия2Австрия1
1/8 финала
тв
27.06ЗавершенНидерланды0Чехия2
1/8 финала
тв
27.06ЗавершенБельгия1Португалия0
1/8 финала
тв
28.06ЗавершенДоп. времяХорватия3Испания5
1/8 финала
тв
28.06ЗавершенПенальтиФранция3 (4)Швейцария3 (5)
1/8 финала
тв
29.06ЗавершенАнглия2Германия0
1/8 финала
тв
29.06ЗавершенДоп. времяШвеция1Украина2
1/4 финала
тв
2.07ЗавершенПенальтиШвейцария1 (1)Испания1 (3)
1/4 финала
тв
2.07ЗавершенБельгия1Италия2
1/4 финала
тв
3.07ЗавершенЧехия1Дания2
1/4 финала
тв
3.07ЗавершенУкраина0Англия4
1/2 финала
тв
22:00Не началсяИталияИспания
1/2 финала
тв
7.07Не началсяАнглияДания
Финал
тв
11.07Не началсяW49W50
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Бельгия
39
2
Дания
33
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Финляндия
33
4
Россия
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3
Украина
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Сев. Македония
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Англия
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Хорватия
34
3
Чехия
34
4
Шотландия
31
Группа E
1
Швеция
37
2
Испания
35
3
Словакия
33
4
Польша
31
Группа F
1
Франция
35
2
Германия
34
3
Португалия
34
4
Венгрия
32
11:09 (мск), источник: Sportmail.ru

Великолепная сборная Манчини схлестнется с командой Энрике: анонс матча Италия — Испания

Суперматч на Евро-2020.

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Источник: AP 2021

Победный марш Италии продолжает впечатлять: 13 матчей подряд с разницей 36:2 и 32 матча без поражений (лучший результат в истории «Скуадры адзурры»). А ведь еще недавно итальянцы не выходили из группы на ЧМ в Бразилии, вылетали в ¼ финала на Евро во Франции, а в Россию в 2018-м и вовсе не попали. А самое интересное в этом, что Манчини поставил в сборной современный клубный футбол, на который приятно смотреть. В четвертьфинале с Бельгией получалось не всё (особенно в первые полчаса), но ход игры все равно больше был на руку Италии, ведь у нее практически полностью получилось закрыть Лукаку (два момента у форварда все-таки было). Голов Бареллы и Инсинье хватило для победы, единственный минус — травма левого защитника Спинаццолы.

Испания тоже давно не феерила на крупных турнирах, и перед Евро-2020 не очень ясно было, чего ждать от команды Энрике. «Красная фурия» тяжело вкатывалась в этот турнир и играла нестабильно, как и полагается молодой, по сути, команде. В каком-то смысле Испании повезло в четвертьфинале со Швейцарией. В первом тайме помог рикошет от ноги соперника, больше ударов в створ не было. Во втором тайме также всего один удар в створ, но удаление у соперника определило сценарий до конца овертайма. «Красная фурия» давила, однако ничего из этого давления извлечь не могла. И даже в серии пенальти испанцы промахивались первыми, давая швейцарцам шанс на победу. Но тут уже спас вратарь Симон.

Во время загрузки произошла ошибка.

Если сравнить составы этих двух сборных по позициям, то небольшое преимущество будет на стороне итальянцев. Смотрите сами: Доннарумма в воротах все-таки чуть сильнее Симона. Бонуччи и Кьеллини, несмотря на возраст, выглядят лучше на Евро, чем Ляпорт и Пау Торрес, которые грубо ошиблись со Швейцарией. Вот на краях обороны преимущество уже испанцев, там действуют опытные Альба и Аспиликуэта. В полузащите Жоржиньо и Верратти (плюс Барелла) сильнее и мобильнее Бускетса и Коке. Правда, здесь же играет и лучший футболист Испании на Евро Педри, а ведь ему всего 18. Он в отличной форме, хотя провел уже больше 60 матчей в этом сезоне. Нападение не впечатляет у обеих сборных. Иммобиле в плей-офф не забивает, а только нелепо падает. У Мораты только два гола на турнире, он давно известен своей нестабильностью. В целом, и у Италии, и у Испании нет настоящего бомбардира, забить может практически любой.

Главная интрига сегодняшнего полуфинала — сможет ли Италия забрать мяч у Испании. «Красная фурия» владеет мячом на этом Евро под 70%, хоть и не всегда знает, что с ним делать. Итальянцы тоже любят владеть мячом, после потери обычно сразу же включают убийственный прессинг и возвращают его себе. Это еще один способ уменьшить давление на возрастную оборону. При этом команда Манчини умеет убегать и в быстрые атаки, так что где-то сегодня может сыграть и вторым номером. В целом, сборная Италии выглядит более сыгранной, все футболисты тут знают свои маневры и что от них требуется по позиции. Энрике меньше работал со сборной, он еще в процессе построения команды. Шансов выиграть в таких условиях больше у «Скуадры адзурры», БК Winline дает на победу Италии в основное время коэффициент 2,50.

Андрей Санталов

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