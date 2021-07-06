Великолепная сборная Манчини схлестнется с командой Энрике: анонс матча Италия — Испания
Суперматч на Евро-2020.
Суперматч на Евро-2020.
Победный марш Италии продолжает впечатлять: 13 матчей подряд с разницей 36:2 и 32 матча без поражений (лучший результат в истории «Скуадры адзурры»). А ведь еще недавно итальянцы не выходили из группы на ЧМ в Бразилии, вылетали в ¼ финала на Евро во Франции, а в Россию в 2018-м и вовсе не попали. А самое интересное в этом, что Манчини поставил в сборной современный клубный футбол, на который приятно смотреть. В четвертьфинале с Бельгией получалось не всё (особенно в первые полчаса), но ход игры все равно больше был на руку Италии, ведь у нее практически полностью получилось закрыть Лукаку (два момента у форварда
Испания тоже давно не феерила на крупных турнирах, и перед Евро-2020 не очень ясно было, чего ждать от команды Энрике. «Красная фурия» тяжело вкатывалась в этот турнир и играла нестабильно, как и полагается молодой, по сути, команде. В
Если сравнить составы этих двух сборных по позициям, то небольшое преимущество будет на стороне итальянцев. Смотрите сами: Доннарумма в воротах
Главная интрига сегодняшнего полуфинала — сможет ли Италия забрать мяч у Испании. «Красная фурия» владеет мячом на этом Евро под 70%, хоть и не всегда знает, что с ним делать. Итальянцы тоже любят владеть мячом, после потери обычно сразу же включают убийственный прессинг и возвращают его себе. Это еще один способ уменьшить давление на возрастную оборону. При этом команда Манчини умеет убегать и в быстрые атаки, так что
Андрей Санталов