«Радость от гола заставила его забыть о боли». Бонуччи пошутил о симуляции Иммобиле в матче с Бельгией

В игре четвертьфинала Евро-2020 форвард упал в штрафной соперника, требуя пенальти. Однако спустя несколько секунд он как ни в чем не бывало вскочил на ноги, чтобы отпраздновать гол Николо Бареллы. За этот инцидент нападающий «Лацио» подвергся широкой критике в СМИ.
— Это то, что происходит на поле. Чиро почувствовал прикосновение и упал. Но радость от гола в таких матчах настолько велика, что можно забыть о любой боли!
Мы смеялись на поле и высмеивали его за это, но теперь эта тема закрыта для нас, — сказал Бонуччи.
Итальянцы обыграли Бельгию со счетом 2:1 и вышли в полуфинал, где встретятся с Испанией. Эта игра пройдет 6 июля в Лондоне.