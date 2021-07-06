«Радость от гола заставила его забыть о боли». Бонуччи пошутил о симуляции Иммобиле в матче с Бельгией

Футбол Евро 2020 1/2 финала, 6.07.2021, 22:00 Италия - Испания -

В игре четвертьфинала Евро-2020 форвард упал в штрафной соперника, требуя пенальти. Однако спустя несколько секунд он как ни в чем не бывало вскочил на ноги, чтобы отпраздновать гол Николо Бареллы. За этот инцидент нападающий «Лацио» подвергся широкой критике в СМИ.

— Это то, что происходит на поле. Чиро почувствовал прикосновение и упал. Но радость от гола в таких матчах настолько велика, что можно забыть о любой боли!

Мы смеялись на поле и высмеивали его за это, но теперь эта тема закрыта для нас, — сказал Бонуччи.