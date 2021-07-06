Туристы потратили 1 млрд рублей за время Евро-2020 в Петербурге

«За время проведения матчей чемпионата Европы по футболу в Санкт-Петербурге туристические траты в городе превысили 1,5 млрд рублей, на 20% превысив значения мая этого года и более чем в 4 раза — показатели июня 2020 года», — говорится в сообщении.

Отмечается, что за месяц футбольных матчей гости и жители Санкт-Петербурга потратили в городских заведениях общепита более 1 млрд рублей — на 13% выше майских значений и в 4,5 раза больше, чем годом ранее.

На размещение в отелях туристы направили за месяц 400 млн рублей, что на треть превышает уровень мая. Втрое, по сравнению с прошлым годом, и на 10% к маю увеличилась выручка петербургских баров, расходы путешественников на аренду автомобилей выросли вдвое.

По мнению экспертов ВТБ, подобные результаты могут быть связаны с изменением поведения туристов. Во время матчей чемпионата мира болельщики приезжали в города, где проводились игры, лишь на пару дней и проводили больше времени в барах, чем в ресторанах. Сегодня же они предпочитают совмещать посещение стадиона с осмотром достопримечательностей города и проводят в Петербурге полноценный отпуск.