Александр Зинченко пожертвовал призовые за Евро-2020 на лечение детей во Львове

Зинченко оплатил приезд из Германии известного пластического хирурга Клауса Экснера. В течение недели специалист будет оперировать детей с врождёнными и послеожоговыми повреждениями.
Напомним, сборная Украины на Евро-2020 дошла до стадии ¼ финала, где проиграла национальной команде Англии со счётом 0:4.
В полуфинале турнира англичане сыграют с Данией. Матч ½ финала континентального первенства Дания — Англия пройдёт 7 июля на стадионе «Уэмбли» в Лондоне (Англия). Начало встречи — в 22:00 мск.
В другом полуфинале сыграют сборные Италии и Испании. Матч пройдёт сегодня, 6 июля.