Гарет Саутгейт: Потеря Эриксена стала для Дании ударом, но они блестяще справились и поймали эмоциональную волну

«У них очень хорошая команда. Мы дважды играли с ними осенью, мы знаем, какая у них статистика, и знаем, как нелегко их обыгрывать. Знаем, что у них в команде есть очень хорошие игроки, и я считаю, что сейчас они даже сильнее, чем были тогда.



Конечно, потеря Эриксена стала для них большим ударом, да и вообще все, что произошло. Но они блестяще справились со всем этим.



Думаю, что они поймали эмоциональную волну, их связь с болельщиками стала еще прочнее, и это может здорово им помочь», — сказал Саутгейт.