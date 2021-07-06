Гарет Саутгейт: Потеря Эриксена стала для Дании ударом, но они блестяще справились и поймали эмоциональную волну
Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт поделился мыслями о предстоящем матче ½ финала Евро-2020 против Дании.
Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт поделился мыслями о предстоящем матче ½ финала Евро-2020 против Дании.
«У них очень хорошая команда. Мы дважды играли с ними осенью, мы знаем, какая у них статистика, и знаем, как нелегко их обыгрывать. Знаем, что у них в команде есть очень хорошие игроки, и я считаю, что сейчас они даже сильнее, чем были тогда.
Конечно, потеря Эриксена стала для них большим ударом, да и вообще все, что произошло. Но они блестяще справились со всем этим.
Думаю, что они поймали эмоциональную волну, их связь с болельщиками стала еще прочнее, и это может здорово им помочь», — сказал Саутгейт.
Англия сыграет с Данией завтра, 7 июля. Начало — в 22:00 по московскому времени.